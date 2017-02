La puñalada de José María García a Carlos Herrera: "Tenía dudas de que estuvieses en Madrid, eras capaz de haber hecho el programa en Sevilla"

José María García ha hecho "sangre" con Carlos Herrera en su visita a los estudios de su antigua casa, la Cadena COPE, este 13 de febrero de 2017.

Con motivo del Día Mundial de la Radio, el programa 'Herrera en COPE' juntó en una misma foto a cuatro colosos del medio radiofónico: los mencionados García y Herrera junto a Luis del Olmo e Iñaki Gabilondo.

Los cuatro han llenado de anécdotas y reflexiones sobre el futuro del medio una hora de radio. Y García, fiel a su estilo provocador, no ha pasado por alto la oportunidad que el anfitrión le brindaba para despellejarle.

Primero le tachó de vago, y ya cuando el programa expiraba, le clavó la última puñalada al compartir con sus contertulios sus dudas de que Herrera hubiera venido a Madrid para atenderles y no se hubiera quedado en Sevilla, desde donde realiza habitualmente su programa.

Con los años te está entrando la sensatez. Carlos, Carlitos, Carletes Iñaki sigue en activo, Herrera casi (risas). Depende de la Feria de Sevilla, de los toros de Málaga, pero es un genio. Los dos tipos más vagos de este país son Herrera y Luis Herrero pero son dos genios y que les quiten lo bailado

Todo ello en una atmósfera de buen humor que entierra egos y batallas personales y profesionales de los cuatro.

HERRERA: "HOY VIENEN A VISITARME TRES JÓVENES PROMESAS"

COPE ha celebrado el Día Mundial de la Radio juntando en 'Herrera en COPE' a tres comunicadores históricos de la radiodifusión española: Luis del Olmo, José María García e Iñaki Gabilondo.

García, Herrera, Gabilondo y Del Olmo

Los tres han contado anécdotas de sus inicios, han tenido un recuerdo para personajes como Bobby Deglané o José Luis Pecker como grandes referentes de la radio española.

Carlos Herrera ha recibido a Gabilondo, del Olmo y García como "tres jóvenes promesas de la radio han venido a verme hoy" y reconoce que ha sido el programa de su vida.

Durante estos 60 minutos de programa, los tres comunicadores históricos han tenido tiempo para hablar del futuro de la radio y de los retos a los que se tendrá que enfrentar el periodismo.

GABILONDO: "EL ENCARGO QUE YO RECIBÍ ERA DISPUTARLE A DEL OLMO LAS MAÑANAS"

"Es un honor estar aquí, es un día grande para los que hemos vivido y vivimos en la radio y no cabe mejor manera de celebrarlo que estar aquí en esta compañía", ha comenzado Iñaki Gabilondo en su intervención en el programa especial.

Gabilondo recuerda como cuando comenzó 'Hoy por hoy' su reto "era competir con Luis del Olmo. ''El encargo que tenía era salir a disputar a Luis del Olmo la batalla de la mañana'', ha dicho.

En su opinión, "la radio se engarza en la sociedad como una mano en un guante" y ha lamentado que "el mayor enemigo de la libertad de expresión sea el paro".

Sobre sus compañeros de mesa asegura que Luis del Olmo "abrió una senda que luego seguimos todos" y José María García "cambió todo con su lenguaje".

DEL OLMO:"YA NO SE HACE LA RADIO ESPECTÁCULO QUE SE HACÍA ANTES"

Del Olmo ha hablado sobre la radio del futuro, asegurando que "dentro de 20 o 30 años se harán programas de tertulia, humor y viajes". Tiene que ser, eso sí, "un programa de calidad" para que las firmas comerciales apuesten por él.

José María García discrepó con él: " Yo creo que tertulia no, porque todo es una tertulia, y por lo menos, los tertulianos que sepan de lo que hablas".

El periodista ponferradino ha definido que ahora "se difunde una radio muy similar" a la que hacían Gabilondo y García, aunque "no se hace la radio espectáculo que había antes".

"Yo reinaba feliz y solitario a través de RNE, no sé si tenia 8 o 9 millones de oyentes. Entonces, no tenía competencia en la SER, ellos hacían programas para amas de casa. Y cuando apareció este 'cabrón' (Gabilondo), empezó a fastidiarme los sueños y a robarme oyentes. Después nos los repartimos, aparecieron otras emisoras y ahí nos quedamos", ha aseverado.

Sobre deportes, Del Olmo ha dejado claro que la Vuelta Ciclista a España 'le traía sin cuidado', y el fútbol también, sólo le "quitaba el sueño" su Ponferradina.

GARCÍA: "LOS POLÍTICOS, QUE SON NUESTROS EMPLEADOS, SON DE TERCERA DIVISIÓN"

José María García ha comenzado y terminado su intervención enviando un 'emotivo y cordial' saludo para Antonio Herrero, en cuyo estudio se ha realizado el programa espacial del 'Día de la radio' que ha reunido este lunes 13 de febrero de 2017 a cuatro de las figuras más destacadas de este medio. "Fue el único que siguió la estela de Luis y de Iñaki y se nos fue demasiado joven", ha lamentado.

García reconoce la diferencia entre la radio de antes y la actual. "El periodismo en general y la radio en particular, ha pasado al 'no permitas que la realidad te estropee una noticia" y afirma que "la radio por la noche no se parece en nada" a su programa, "sólo el esquema". "En mi programa había investigación, denuncia y credibilidad, algo que ha desaparecido en el periodismo deportivo de hoy".

José María García ha lamentado que "la situación para los comunicadores es terrible. Un porcentaje elevado de medios de comunicación están en quiebra técnica y los periodistas están en una situación complicada".



García ha dejado claro que 'espera' que el futuro de la radio 'no sea una tertulia", aunque sí es así "que los tertulianos sepan de lo que hablan". "La radio se amolda a la sociedad rápidamente y viceversa. En el futuro la lucha va a ser encarnizada pero va a ganar el que consiga credibilidad".



En esta línea, José María García recuerda además que hay que 'mentalizarse' de que "los políticos son nuestros empleados. El político miente sistemáticamente, tenemos políticos de tercera división".