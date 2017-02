Torito sale como un 'miura' del armario: "Cuando nos conocimos, mi marido era heterosexual"

Todo sea por la audiencia. Dicho esto, también hay que subrayar que a algunos y Torito es un buen ejemplo, no hay que pincharles mucho para que salten.

El siempre varipinto Torito visitó el pasado viernes 10 de febrero de 2017 el plató de Sálvame Deluxe tras su recién estrenada paternidad.

Hace unos meses, el colaborador abandonaba temporalmente Telecinco para viajar a Estados Unidos en busca de su pequeño Nathan, al que ha tenido gracias a un vientre de alquiler (El colaborador de T5, Torito, rompe a llorar en '¡QTF!' al anunciar su marcha de la TV).

El excéntrico tertuliano fue entrevistado por Jorge Javier haciendo por primera vez confesiones de su vida privada.

El Deluxe vendió la entrevista afirmando que "alguien muy popular" iba a "salir del armario" ante las cámaras del programa.

Y no mentían, ya que en el sentido más literal de la palabra Torito salió en plató de un armario que le preparó el programa.

"¿Pero qué pasa? ¿Qué invento es este? ¿Hace falta esta mierda de armario después de toda la vida?", dijo entre risas el invitado, que prometió que no hacía esto ahora para "ser más popular", ni para "entrar en la lista de los gays más influyentes".

"Llevo desde los 18 años saliendo con hombres y siempre lo he tenido muy claro. Lo cuento ahora porque hace 2 meses y medio me cambió la vida, el niño ha nacido en una familia homoparental. Somos dos papás, dos hombres que llevan 10 años juntos. Quiero educar al niño con normalidad, no quiero dar que hablar cuando vaya por la calle, así que lo cuento aquí a lo grande".