Máxima tensión en 'Sálvame': Jorge Javier Vázquez, Carlota Corredera y Paz Padilla se ven cara a cara

Jorge Javier Vázquez, que acaba de escribir en su blog de 'Lecturas' que "la gente está cada vez más harta de quedar sólo para acostarse", va a tener este 14 de febrero de 2017, otras cosas que hacer por la noche. Y a la fuerza, porque entre lo que confiesa el 'Rey de la Telebasura', destaca esto:

"Las aplicaciones están alumbrando a virtuosos del sexo. Gracias a las facilidades que ofrecen para quedar con alguien tienes la oportunidad de perfeccionar tus habilidades y aprender nuevas técnicas y movimientos. A mí me daría palo tener que usarlas. Con lo normalito que soy siempre acabaría pensando que no he estado a la altura. Lo peor de todo es que ya corren aplicaciones tipo 'Trip Advisor' que valoran los encuentros sexuales , así que un día puedes encontrarte con la desagradable sorpresa de que un amante furtivo sólo te otorga una estrella y te hunde el día y la reputación".