María Teresa Campos y Jorge Javier Vázquez confiesan en 'Sálvame' estar decepciones con Podemos

Estos todavía no se han enterado de que se iban a quedar sin pisos, joyas y lujos en un periquete, pero como lo que se lleva en España es ir de 'progre caviar', aunque se ganan millones en televisión, se apuntan a un bombardeo. El caso es quedar bien con la 'gente' (María Teresa Campos se planta: la veterana enseña los dientes y se quita del medio a Mercedes Milá).

Que es lo que han intentado al alimón Jorge Javier Vázquez, del PSOE hasta antesdeayer, y María Teresa Campos, a la que parece haberle salido la vena roja a medida que se acerca a la jubilación (Pablo Iglesias le confiesa a Enric Juliana que los abuelos "le desesperan" porque no votan a Podemos).

"En las últimas horas hay una derrota más dura y es que el PSOE ha pasado a la segunda posición, según una encuesta", comenzaba diciendo este 14 de febrero de 2017 la presentador hilando el dato con el fracaso de Errejón en las primarias (María Teresa Campos se emociona como una colegiala al escuchar una romántica canción de Bigote Arrocet).

A continuación Jorge Javier y María Teresa comenzaron a valorar la evolución de la formación desde su creación.

El 'Rey de la Telebasura' comenzó haciendo gala de erudición:

"Vi el documental de Fernando León de Aranoa y a mí la irrupción de Podemos me gustó, estaba muy de acuerdo e introducía esperanza, optimismo... Me gusto verlo, pero descubrí que no están preparados para gobernar".