El podemita Berlín traspasa el ridículo protegiendo al 'matrimonio Ceausescu'

Un eslogan surgió entre los podemitas más horteras, ese de que eran una fábrica de amor, que alcanzó su máxima expresión cuando se conoció la relación sentimental entre el líder Pablo Iglesias e Irene Montero, poco después de que el todopoderoso finalizara su noviazgo con la también podemita Tania Sánchez.

Todo un fantástico lío de amor en Podemos, que además no es el único ni el más enrevesado, pero sí el de más alto rango. El caso es que el ascenso de Irene Montero en la formación morada mantiene una estrecha relación con su idilio con Iglesias, y si hay alguna protagonista del cambio de cuadrilla del jefe del Vistalegre I fundacional al Vistalegre 2 del fin de la guerra, es ella: la ‘Yoko Ono' de Podemos, como la conocen los errejonistas. Pablo Iglesias se derrite al hablar de 'Yoko Ono' y la señala como futura portavoz.

Sin embargo, en según qué círculos periodísticos de la izquierda tienen auto censurado hablar de la vida amorosa de los podemitas, aunque afecte directamente al devenir de su organización. Es el caso de Fernando Berlín, que pidió silenciar la conversación en la tertulia de Ana Rosa del 15 de febrero de 2017. Fernando Berlín se apunta el primero al besamanos del gran líder Pablo Iglesias:

Arcadi Espada: ¿Hay una cosa conyugal con la nueva portavoz que se dice? Que yo no estoy enterado... ¿Es la novia del líder? Es que esto será el primer caso de la democracia española que sepamos que un portavoz parlamentario y el jefe del partido sean pareja. Es interesante. Sería ridículo olvidar en política los factores puramente humanos, sería absurda.

Fernando Berlín: Arcadi, tú que eres un tipo listo: yo no sé si es la primera vez que se da en democracia, lo que sí sé es que es la primera vez que se saca así en un plató de esta manera, y no es justo. Por supuesto que habrá habido parejas y exparejas y amantes, y en la rumorología política de este país se ha especulado sistemáticamente con emparejamientos, y no se cuelan en una mesa porque no es lo relevante.