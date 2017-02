Por si algo les faltaba a Jorge Javier y a 'Sálvame', ahora llega Bertín osborne y les echa las dos manos al cuello

Como sucediera en su día con Jesús Quintero, alias el Perro Verde, alias el Loco de la Colina, Bertín Osborne ha conseguido que los famosos que se niegan a hablar de su vida privada se sienten a comer o cocinar con él y le cuenten lo más grande (Una Terelu Campos desbocada y sensual triunfa en la fiesta de la productora de 'Sálvame').

Vamos, que personajes famosos que reniegan de programas como Sálvame o el Deluxe acuden gustosos a Mi casa es la tuya para contar eso que nunca le habían contado a nadie o habían hablado en horario de máxima audiencia delante de millones de espectadores (Mercedes Milá se queja de haber ido de pardilla y haber cobrado muy poco en 'GH': "Si hubiera hecho como Bertín...").

Lo más curioso es que ahora que se habla de que Sálvame y el Deluxe están perdiendo fuelle es precisamente en Telecinco donde están recibiendo esta suerte de "competencia desleal", porque Bertín "contraprograma" a los formatos de Jorge Javier Vázquez, Paz Padilla y Carlota Corredera... desde dentro (María Teresa Campos y Jorge Javier Vázquez confiesan en 'Sálvame' estar decepcionados con Podemos).

Este miércoles sin ir más lejos volvió a hacerlo con la visita de José Coronado a Mi casa es la tuya acompañado de Javier Cámara y Roberto Álamo. Ahora que los programas del corazón de Mediaset están a tope con Isabel Pantoja llegó Coronado y aclaró, 17 años después, que se dice pronto, los rumores que le relacionaron sentimentalmente con la tonadillera tras rodar juntos la película Yo soy esa.

El actor nunca había entrado a confirmar ni desmentir la relación pero gracias a Osborne ese expediente X quedó resuelto este miércoles: "Isabel por esa época daba mucho morbo. Era la viuda de España.

Ella no sabía qué era hacer cine y nos hicimos muy amigos", contó. Tanto que llegaron a relacionarlos sentimentalmente, como le recordó Bertín. Coronado, que nunca ha pasado por el altar por no ser "muy de matrimonio", reveló que nunca llegaron a ser más que amigos. Misterio resuelto. Donde no llega la maquinaria de Sálvame, ahí está Bertín.

Con este panorama, Telecinco se llevó el prime time este 15 de febrero de 2017 con un 15% para Mi casa es la tuya, que se impuso al estreno del Top Chef de Alberto Chicote en Antena 3 con un 14.7%.

En La 1 de TVE, la serie Al final del camino se quedó en 7.1% mientras Tu sí que sí le daba a La Sexta un 6.7% y Volando Voy se quedaba con el farolillo en Cuatro (5.8%).