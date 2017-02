Cárdenas pincha en hueso en audiencia mientras le toca las narices a TVE con Eurovisión

El "Hora Punta" de Javier Cárdenas en TVE sigue siendo el farolillo rojo del access prime time en la audiencia global. Los datos de audiencia no dejan lugar a duda: la cadena pública no pone en peligro el liderazgo de las cadenas más importantes en esa franja. Si acaso, tan sólo se acerca al "First Dates" de Cuatro, que es su competencia más directa. Nuevo ataque sin piedad a Javier Cárdenas desde el 'Late Motive' de Buenafuente

Por programas, "El Hormiguero" lidera de forma indiscutible con una cuota media de 14,8% y una media de 2.781.000 televidentes en Antena 3. Las variaciones de Telecinco en la franja consiguen una media de 12,3% y 2.399.000 espectadores.

Eso en lo que respecta a las cadenas "mayores" de Atresmedia y Mediaset.

Porque los datos en lo que respecta a las "menores" tampoco son buenos para TVE. Así, "El Intermedio" de laSexta mantiene un buen dato con un 10,2% y 1.891.000 telespectadores de media. E incluso el "First Dates" de Cuatro consigue un 8,6% y 1.576.000 televidentes. ¿Las broncas entre Javier Cárdenas y su equipo de 'Hora Punta' son tan graves como para poner en peligro el programa de TVE?

Unas cifras que, en lo que corresponden a "El Hormiguero" o "El Intermedio", contrastan con el dato del programa de Cárdenas: "Hora Punta" sólo consigue un 8,1% y 1.576.000 telespectadores.

Con un factor que el presentador no suele tener en cuenta: que su programa se emite en TVE sin publicidad, porque si la tuviera probablemente la audiencia de "Hora Punta" sería más baja.

De polémica en polémica

Pero las audiencias, con ser importantes, no son lo único que generan controversia en el ente público, ya que hay sensibilidades en la Corporación que consideran que el espacio de Cárdenas se aleja de la voluntad de servicio que debe guiar la programación de TVE.

Tampoco Cárdenas parece estar ayudando mucho a sus valedores. Y es que el presentador parece no haber calibrado el daño interno que está causando en la Corporación al azuzar la polémica en torno al "Objetivo Eurovisión" que concluyó con una agresión al locutor y jurado Xavi Martínez.

Desde que tuvo lugar lo sucedido Cárdenas ha seguido agitando la trifulca pese a que la controversia ha llegado a tal punto que ha terminado en la Mesa del Congreso.

Claro que no es la primera ocasión en la que Cárdenas se mete en un charco respecto a la televisión pública.

Ya le sucedió semanas atrás, cuando aireó que un colaborador de "Hora Punta" estaría siendo chantajeado con un presunto video de contenido sexual. Algo que no fue especial plato de gusto para los directivos de la cadena.