Espinar vacila como quiere en TVE: "Voy a ser muy franco: sé lo que va a pasar con la portavocía del Congreso, pero no te lo voy a contar"

¡Toma chulería made in Espinar! El tío sigue yendo de sobrado por la vida, se pone un lazo naranja ya que este viernes 17 de febrero de 2017 era TVE quien le invitaba, y cuando le toca responder por la cuestión de la portavocía de Podemos, dice que él no contesta.

Sergio Martín, el director de 'Los Desayunos', tocó el tema de la posible sustitución de Irene Montero -ya saben, por aquello de que hay que feminizar la política- por el hasta ahora portavoz y previsiblemente futuro purgado Iñigo Errejón. Al loro con la respuesta de Espinar, porque es de traca mayor:

"DESCONOZCO SI LEOPOLDO LÓPEZ ES UN PRESO POLÍTICO"

Posteriormente, intentó irse por las ramas cuando le tocó responder a la pregunta de Ignacio Camacho de si Leopoldo López, encarcelado por el chavismo, era un preso político o no lo era.

Primero atacó a Felipe González por ser un lobbista del poder económico para posteriormente lucirse asegurando que él no había pisado en su vida Venezuela así que con eso no podía opinar sobre Leopoldo. Vale, pero por esa regla de tres Espinar no ha sido nunca deshauciado -al contrario- y sin embargo opina sobre este drama como el que más.

Ignacio Camacho: Señor Espinar, ¿por que les cuesta tanto trabajo pedir la libertad de Leopoldo López?

Espinar: Hemos manifestado en muchas ocasiones nuestra opinión. ¡La verdad que hacía mucho que no hablábamos de Venezuela los dirigentes de Podemos! Te honra la pregunta por una razón porque antes nos situaban en Venezuela en época electoral como arma arrojadiza.

A mí no me gusta nada el papel que juega Felipe González en America Látina porque es un lobbista al servicio de Carlos Slim y me gusta el papel de Zapatero como mediador. Exigimos respeto a los derechos humanos.

Ignacio Camacho: Respóndeme la pregunta sobre Leopoldo López

Espinar: Como siempre, respeto a los derechos humanos. Nadie debe estar encarcelado por sus ideas

Ignacio Camacho: ¿es un preso político?

Espinar: Yo diría que nadie puede estar encarcelado por sus ideas políticas pero es que yo lo desconozco, no he estado nunca en Venezuela, en mi vida, no la he pisado y no conozco su realidad política y desconozco el caso de Leopoldo pero nadie debe estar encarcelado por sus ideas. Es imprudente aventurarme.