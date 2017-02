Los exacerbados fans de 'MYHYV' vuelven a tomarla contra Telecinco

Les da lo mismo ocho que ochenta. A ellos sólo les interesa conocer las bajas pasiones de los tronistas y pretendientes de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' (Telecinco).

Como a Vasile se le ocurra levantar el programa, enseguida empieza a llenar las redes sociales de todo tipo de improperios contra la cadena, aunque el motivo sea por una noticia de alcance.

Y este 17 de febrero de 2017, con toda España pendiente de las televisiones, las radios y los medios digitales para conocer de primera mano cuál iba a ser la sentencia del 'caso Nóos', la cadena de Mediaset optaba por 'levantar' el programa para hacer un especial informativo.

¿El resultado? Críticas de todo pelaje en Twitter contra la decisión de cancelar 'MYHYV', lo que pone de manifiesto el nivel de preocupación (vamos a ser generosos) de la audiencia de este programa. Si dice el sabio que la ignorancia genera felicidad, muchos de sus espectadores (tampoco conviene meter en el saco al 100%) son más felices que el Tato.

Hoder yo keria ber #myhyv y van y hechan esta mierda de el Urdangarin k no le interesa a naide

Llego a mi casa tarde, pongo #myhyv y no lo hechan por los hdp ¿Que pollas me imprtara a mi el caso Noos, el Urdangarin y tods sus líos?

Me caguen en Urdargarin k no se be #myhyv ostia pta yaa