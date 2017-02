Jordi Évole saca la cara por Rajoy y confiesa que ya le gustaría ser 'amigo íntimo' del presidente

Coincidiendo con el estreno de la nueva temporada de 'Salvados', en el que Jordi Évole, tratará la adicción al móvil que vivimos actualmente y que él mismo ha comprobado en sus propias carnes, el showman de La Sexta se dejó caer este 16 de febrero de 2017 por los micrófonos de Los 40 y terminó destapando sus contactos más inconfesables de Whatsapp (Jordi Évole se cachondea de los "incompetentes", Gabriel Rufián se da por aludido y se lleva un zasca monumental).

No sólo eso, sino que reconoció que el presidente del Gobierno le cae muy bien, le pese a quien le pese. Y es que en la promo de la nueva temporada de Salvados se ve a Mariano Rajoy aconsejarle sobre cómo enfocar la vuelta del programa (Motos se sincera con Évole y explica por qué le hizo un masaje a La Pantoja, pero no le convence):

"¿Os estáis haciendo amigos íntimos o qué?", le preguntaron, a lo que Évole no dudó en contestar con un:

"Ya me gustaría a mí, Rajoy es un tío que en la distancia corta cae muy bien, luego ya en la distancia larga, cada uno tendrá su opinión".

Claro que el notición saltó cuando le preguntaron con qué político se guasapeaba y después de dudarlo un poco confesó que con Pedro Sánchez:

En coña, hacía referencia a la soledad en la que se encuentra actualmente dentro del PSOE su exsecretario general (Hermann Tertsch, sin pelos en la lengua contra Jordi Évole: "Es uno de los peores y más viles manipuladores en los medios").

"Nos dio una de las mejores entrevistas que hemos, porque las buenas entrevistas no son gracias al entrevistador, sino al entrevistado, de que tenga ganas de hablar, y aquel día Pedro Sánchez tenía ganas de hablar. Por muchas preguntas que hagas si el otro está cerrado, ahí no sacas nada. Y ese día fue una muy buena entrevista, al menos por su parte no tanto por la nuestra y a partir de ahí pues hemos mantenido una comunicación".