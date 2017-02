Motos se sincera con Évole y explica por qué le hizo un masaje a La Pantoja, pero no le convence

"Yo siempre vengo contento aquí, pero hoy un poco más, porque me estoy sentando en la misma silla que se sentó Isabel Pantoja. Eso fue uno de los momentos del año". Así fue la entrada de Jordi Évole en El Hormiguero este 16 de febrero de 2017, de modo que gran parte de la entrevista que Pablo Motos le iba a hacer para la promoción del regreso de Salvados se convirtió en una entrevista de Évole a Motos para saber cosas de la tonadillera.

Y finalmente consiguió El Follonero su propósito, que Pablo Motos explicase las razones de su masaje a La Pantoja en aquel programa del 30 de enero de 2017. ¡Qué vergüenza de entrevista! Pantoja saca los dientes y hunde más su imagen con la colaboración de Pablo Motos.

Así lo describía Periodista Digital en aquella ocasión, siguiendo la tónica general de todos los cronistas televisivos. De modo que con Jordi Évole, Pablo Motos aprovechó para justificarse:

Évole interrumpía entonces la diatriba de Motos: "¿Estás enamorado, no?"

No, pero lo que no puede ser es que tratemos a una persona como si no fuese una persona, como si fuese un entretenimiento al que se le puede zurrar como si no hubiese dolor por su parte. Yo la he zurrado, hice un rap de ella cuando entró en el talego. El día que ahora 'masajista' Pablo Motos criticó a Isabel Pantoja tras ser condenada a la cárcel.

Como ya no sabía qué decir Motos, le preguntó al reportero: "¿Tú hubieses entrevistado a Isabel Pantoja?" "Yo voy a confesar que yo también pelee por esa entrevista con Isabel Pantoja y me la robaste", contestó el de Salvados; "Yo igual le hubiese preguntado otras cosas y ella se hubiese incomodado".

Imágenes inéditas del masaje a Isabel Pantoja en El Hormiguero [Parodia].

"¿Seguro?"

Seguro. A mí en la cena previa me contó lo mal que lo pasó, y a mí me parece que una persona que tuvo una condena ejemplarizante, porque ella fue condenada a dos años sin antecedentes y nadie entra en la cárcel por esa condena, pero ella sí porque parece ser que había mucha presión alrededor entonces decidieron que ella sí. Ella ha cumplido con su pena, no como otros. Y ella ha querido reconducir su vida, y yo soy una persona que no me gusta lo malo y yo en este programa llevo once años intentando sacar lo mejor de la gente, y me va muy bien.