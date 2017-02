La aviesa amenaza de J.J.Vázquez a Anabel Pantoja: "Vas a sufrir"

Anabel Pantoja tiene un complicado papel como colaboradora en 'Sálvame'. No es una tertuliana corriente. El apellido dice mucho y eso la obliga a mantener un escrupuloso equilibrio entre contar cosas de su familia y callar datos sensibles que harían las delicias del cortijo de las tardes de Telecinco.

El problema es que Jorge Javier Vázquez pretende que la sobrina de Isabel Pantoja ofrezca informaciones jugosas sobre su entorno y la callada por respuesta que dio sobre la boda mexicana de su prima Chabelita con Alejandro Albalá puso de los nervios al presentador, por mucho que este quisiese disimular su cabreo.

Lo único que salió de su boca fue que:

Me llevé una sorpresa. Tampoco me tiene que dar explicaciones, pero aunque lo hubiese sabido, no explicaría nada de lo que hablo con mi familia. No le he preguntado sobre una cosa que pasó hace ocho meses y era evidente que yo no iba a ir hasta Cancún. Lo que he hablado con ella no lo puedo contar. Está nerviosa.