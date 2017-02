La chismosa y follonera Aida Nizar jadea por volver a 'GH VIP 5'

Pasa por ser una polémica de tomo y lomo, amén de una chismosa cuando trató de vender su vetusta relación con uno de los hombres fuertes del PP actual, Fernando Martínez-Maíllo.

Aída Nizar sigue pensando en que su expulsión de 'Gran Hermano VIP 5' fue injusta y por eso está como perro sin amo esperando impacientemente a que la audiencia decida repescarla para regresa a la casa de Guadalix de la Sierra.

La de momento exconcursante, desde El Confidencial, le lanza un mensaje al público del reality para que el 19 de febrero de 2017 pueda ser la repescada y volver a ser uno de los rostros que más juego puedan dar en una aburridísima casa donde no está pasando absolutamente nada.

Dice Nizar que:

Aida, esa mujer de sueños cumplidos, ambiciona al espectador que, además de verme, me quiera. Te pido que me repesques y me dejes enamorarte, entusiasmarte y fascinarte. Quiero que adoremos la vida juntos Ojalá me repesquéis. Adoro mi vida, adórala tú. Un beso.