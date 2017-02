Rafa Mora no sólo es un tertuliano 'low cost': su novia también es de pega

¿Qué más le puede suceder a Rafa Mora? No sólo pasa por ser el colaborador peor pagado de 'Sálvame' (Telecinco), a razón de 300 euros a la semana, sino que ahora su situación sentimental puede cambiar radicalmente horas después de haberse declarado a su novia, Macarena.

Y es que no había pasado ni medio día cuando los planes de boda comenzaban a tambalearse. Y aunque el colaborador de 'Sálvame' intentó defender a su novia, Ian, el ex novio de la bella morena visitó el plató del 'Deluxe' para poner sobre la mesa que:

Rafa vive engañado. Vengo a abrirle los ojos.

Mora no daba crédito a las palabras de Ian e insistía en que Macarena y éste sólo son amigos. Pero todo cambio cuando el invitado al 'Deluxe' dejó un mensaje demoledor:

Mantengo contacto con ella desde este verano, en Ibiza. Ella me decía que estaba con amigos, y estaba contigo Rafa. Cuando me fui a vivir a Barcelona, me llamó para vernos. Vino a mi casa. Estuvimos cenando con vino blanco y... pasó. Ella me confesó que si yo tuviese algo con ella, que dejaba a Rafa.

Y para remachar la jugada, estacazo de Ian a los sueños románticos de Rafa Mora: