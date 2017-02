¿Está tan mal de pasta Aída Nizar para ansiar su vuelta a Telecinco?

Este 19 de febrero de 2017 se sabrá si Aída Nizar es repescada para 'Gran Hermano VIP 5' (Telecinco). A modo de aperitivo, ya que vuelve a ser un personaje que se irá introduciendo en el universo de 'Sálvame' tras habérsele levantado el veto, estuvo la noche del 17 de febrero de 2017 en el 'Deluxe'.

Allí le confesó a Jorge Javier Vázquez cosas tremendos de estos cuatro años en los que estuvo alejada de los platós y de las cámaras por culpa de un incidente diplomático con el embajador de México.

La tertuliana y ex gran hermana pidió perdón por sus excesos verbales:

Le he dicho cosas a personas que no debería.

Nizar se mostraba feliz y consideraba a Telecinco como su hogar:

No me imaginaba volver aquí, a mi casa. He pasado muchos momentos de rabia e impotencia durante este tiempo. Mi familia ha sido el mayor apoyo en los duros momentos que vivió. Me enfadaba con mi hermana cuando me decía que ya quedaba poco para volver y no la creía, estaba desesperada.