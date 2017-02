Ana Obregón: "¿Quién lleva 40 años en televisión? El secreto de mi éxito es marcharme en el momento justo"

La veterana, fantasiosa y todavía maciza Ana Obregón triunfa en 'First Dates' (Ana Obregón revoluciona el FesTVal 2016 con consoladores, "empotradores" y un vestido roto).

Ana fue protagonista este sábado del programa, en el que tuvo una apasionada cita con su pretendiente, el también biólogo Franck (Todas las fantasías y mentirijillas que Ana Obregón le soltó a Bertín Osborne).

"Me han buscado un señor muy afín a mí y he estado muy a gusto. Por lo pronto, ha estudiado biología, como yo, es pintor, le gusta la música clásica, el ballet..., lo que quiere decir que también tiene una vena creativa".

"Me ha sorprendido muchísimo que se dedique a pintar alcantarillas, algo maravilloso. Ha pintado 250 en todo el mundo. Él no sabía que yo era su cita y se ha sorprendido mucho".

"Lo que más me ha gustado de Ana es su normalidad hacia mi persona. Me hablaba de cosas muy normales. Me he sentido muy a gusto", aseguró Franck.

LA CITA

Minutos antes de enfrentarse a la cita, Florentino Fernández y Dani Martínez han ejercido de asesores del amor:

"Más que aconsejarme me han puesto más nerviosa. Los voy a matar, al final ninguno me ha dicho nada".

Charlando sobre otros aspectos, la intérprete nos ha desvelado por qué ya no da las campanadas:

"Yo dejé de dar las campanadas porque quise. Después de 10 años dándolas quería pasar una noche tranquila con mi hijo. Las del año 2005 fueron casi como una obligación y años más tarde también las di en Antena 3. Por lo tanto, ¡se acabó!".

En cuanto a su regreso a la pequeña pantalla, Obregón dice que por ahora no quiere regresar, que quiere descansar y dejar al público con más ganas:

"¿Quién lleva 40 años trabajando en televisión? El secreto de mi éxito es marcharme en el momento justo para que el público tenga ganas de verme otra vez. Dkiss quiere una nueva temporada de 'Algo pasa con Ana', el docu-reality que he grabado para ellos, pero no lo voy a hacer".

Sobre el programa que ha seguido durante 4 meses su día a día, la recordada stripper de 'Ana y los 7' solo tiene buenas palabras:

"Yo aposté por una cadena pequeñita que estaba empezando, eso una grande no lo hubiera hecho, y estoy feliz. Hemos terminado con una audiencia superior a la media de la cadena".

Para finalizar, Ana ha caído en la cuenta de que jamás ha hecho una serie para Telecinco, algo que le gustaría hacer:

"Estaría encantada de trabajar con ellos, Telecinco es una cadena que me gusta mucho porque arriesga", asegurando que le divertiría hacer un cameo en 'La que se avecina':