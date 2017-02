Emma Ozores podría ser expulsada de 'GH VIP' tras hacer esta 'tremenda' confesión

La actriz Emma Ozores está concursando en Gran Hermano VIP, la edición para famosos del conocido concurso de convivencia de Telecinco, y puede que sus horas en el programa presentado por Jordi González estén contadas.

La actriz de Aquí no hay quien viva o Farmacia de Guardia ha confesado a Irma Soriano que ha estado usando el ordenador que hay dentro de la casa -y con el que los concursantes escriben un blog- con la intención de obtener información de lo que estaba ocurriendo en el exterior.

Una de las normas fundamentales de este longevo concurso es que los participantes tienen totalmente prohibido recibir información de lo que ocurre fuera de la casa en la que permanecen recluidos, por lo que si se demuestra que Emma Ozores estaba usando internet -como muchos aseguran- podría ser expulsada.

Sin embargo, algunos seguidores del formato aseguran que Emma Ozores simplemente habría leído los blogs de otros compañeros y no estaba recibiendo información del exterior.

A lo largo del domingo, la cuenta oficial de Gran Hermano no se pronunció al respecto. Solo lo hizo a partir de las 22.00, cuando comenzó el programa. Entonces Sandra Barneda, la presentadora del concurso, asumió que parte del problema había sido interno.

Al parecer, habría habido un problema informático que permitía a la concursante acceder a más información de la inicialmente permitida, aunque no navegar por Internet.

Para aclarar el error, El Súper llamó a Ozores al confesionario:

"En los últimos días has accedido de manera aleatoria por un error informático a la página de inicio de los blogs. Como hemos hablado previamente, me gustaría que este tipo de acciones que ponen en peligro el aislamiento necesario para el concurso sean comunicados de inmediato. Esperamos que la relación de confianza no se rompa". Así, la actriz afirmó que no sabía que navegar por los mismos fuera algo raro, puesto que " "se abría una ventana durante muy pocos segundos, y se cerraba".