'MasterChef' es una joya para hacer audiencia y una máquina de perder dinero para los patosos de RTVE

Como están eso de que el dinero público no es de nadie y todavía no parecen haberse enterado de que el inefable Zapatero elimino la publicidad de TVE para ayudar a sus amiguetes mediáticos, los que mandan ahora en la casa no se suelen preocupar de 'fruslerias'. El problema llega cuando están cuestan millone.

Asustada por lo que le ha caído encima, RTVE ha adoptado una serie de medidas drásticas tras las sanciones por publicidad encubierta como las que recientemente ha impuesto la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) a los programas La mañana y MasterChef.

En el caso de MasterChef, el organismo supervisor impuso a la corporación una multa de 219.342 euros por publicidad encubierta de la Bodega González Byass.

RTVE considera que la resolución sancionadora, dictada el pasado 13 de diciembre, "no es ajustada a Derecho", por lo que ha decidido "interponer recurso contencioso-administrativo" contra la misma, según informa en una respuesta parlamentaria a una pregunta escrita del diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz.

En la resolución, la CNMC le daba dos meses para recurrir ante la Audiencia Nacional.

Aparte de esta iniciativa judicial, RTVE asegura:

"se han dado instrucciones claras y precisas a los responsables de programas de TVE para que extremen las alertas y adopten medidas preventivas, con el fin de impedir que en el futuro vuelvan a producirse incidentes similares, aun accidentales".

RTVE precisa que se han decidido tres medidas:

la primera, que antes de las grabaciones se realicen reuniones previas con la productora con el fin de marcar las líneas de acción para las pruebas de exteriores la segunda medida consiste en "reforzar el visionado de las imágenes, y las distintas áreas lo realizan de manera más exhaustiva" la tercera, que "ante la más mínima duda, los responsables del programa eleven la correspondiente consulta a la CNMC antes de su emisión".

RTVE informa en la contestación parlamentaria, firmada por el presidente de la corporación, José Antonio Sánchez, sobre las multas que ha pagado en el periodo 2015-2016 por publicidad encubierta: 108.771 euros por Gimnasio Curves y 154.477 por la Clínica Baviera, ambas recurridas en vía contencioso-administrativa.

En el caso de la multa a La mañana, por publicidad encubierta de Clínica Baviera, RTVE señala que la dirección del espacio Saber vivir:

"decidió de manera inmediata suspender la emisión de cualquier tipo de rótulo identificativo de las entidades con titularidad privada con ánimo de lucro que aparecieran en cualquier unidad informativa del programa (hospitales, clínicas o cualesquiera otros establecimientos del ámbito sanitario o vinculado a la salud en su sentido más amplio)".

Además, se ha suspendido desde entonces la divulgación de cualquier sitio de Internet correspondiente a una entidad privada con ánimo de lucro: