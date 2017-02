Arcadi Espada acuchilla a Iglesias por sus artes amatorias: "Es un besucón lamentable"

El tema político de la semana tiene inevitablemente una vertiente rosa: la nueva portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha generado con su nombramiento un debate inevitable por tratarse también de la pareja sentimental de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias se derrite al hablar de Montero y la señala como futura portavoz.

Así que el estreno de la llamada 'Yoko Ono' en la rueda de prensa tras la Junta de Portavoces fue de lo más accidentado. La prensa amarga el estreno de Irene Montero como portavoz preguntándole por la purga de Tania al gallinero.

Y este asunto adopta un cariz mucho más trascendental aún en las tertulias políticas en televisión. Es el caso del controvertido columnista de El Mundo, Arcadi Espada, que hace una semana se enteraba en directo de la relación sentimental entre Iglesias y Montero --El podemita Berlín traspasa el ridículo protegiendo al 'matrimonio Ceausescu'--, después se lanzaba a escribir una columna de lo más contundente --Arcadi condena al 'matrimonio Ceausescu' por poner "cama y escaño en un mismo plano"--, y por último se expresaba al respecto en 'El Programa de Ana Rosa' de Telecinco, este 22 de febrero de 2017:

Pablo Iglesias es un besucón lamentable. A mí no me gusta que la gente se bese así en cualquier sitio. Y a la única que no besa es a la única que tiene que besar.