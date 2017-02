Jorge Javier Vázquez se humilla ahora ante Pantoja

Todo por la audiencia. Jorge Javier Vázquez, que de esto de la televisión sabe un mundo, es consciente de que su diatriba contra Isabel Pantoja le ha pasado factura incluso en casa propia.

Por eso, el presentador de 'Sálvame' y 'Sálvame Deluxe' busca revertir la situación y que las aguas de la amistad con la tonadillera vuelvan a su cauce. Y si hay que humillarse para ganarse el cariño de los espectadores, pues se hace y punto pelota.

Esta es la razón por la que Jorge Javier Vázquez, en una entrevista en Diez Minutos, a Rosa Villacastín, le lanza un curioso ofrecimiento a la que hasta no hace mucho era considerada como una gran amiga:

Me encantaría, yo ya he dicho que quiero hacer el reencuentro con Isabel Pantoja, los dos encerrados en una casa de campo. Desde aquí le hago el ofrecimiento, pero no sé si tengo tanta vida como para hacer varios capítulos. Sí me encantaría ese reencuentro con Isabel.