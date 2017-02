Cantó destroza a Podemos: "Sus piquitos no son de amor, sino para chupar cámara"

Toni Cantó le ha cantado, valga la redundancia, las cuarenta a los de Podemos por sus números en el Congreso de los Diputados.

El parlamentario de Ciudadanos, que se las tuvo tiesas en la sesión plenaria del 22 de febrero de 2017 con Juan Pedro Yllanes y luego con Irene Montero, era preguntado este 23 de febrero de 2017 en 'Al Rojo Vivo' (laSexta) por ese duelo dialéctico.

Cantó, a preguntas de Ferreras, tenía bien claro que los miembros del partido de Pablo Iglesias en el hemiciclo sólo buscan montar numeritos para que se hable de ellos:

Me parece que Podemos tiene la piel muy fina y a mí me sorprende que quienes además están continuamente en la Cámara banalizando la violencia luego tengan la piel tan fina cuando te metes con ellos por algo tan claro por lo de los gestos que hacen, porque si hay un partido que hace más gestos hacia el Parlamento, hacia el público y que luego no dotan del trabajo parlamentario serio que deben dotar son ellos.