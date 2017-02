¿Es inminente el adiós de Jorge Javier Vázquez a Gran Hermano, Sálvame y Deluxe?

La alarma roja lleva tiempo encendida en Telecinco. Los programas que siempre han sido los pilares de la cadena se tambalean desde hace meses (El golpe final que planea Vasile para salvar (o humillar) a Jorge Javier Vázquez y el 'Deluxe').

No es el caso de ¡Qué tiempo tan feliz! que no dio nunca audiencias resplandecientes, pero que ha sido la primera víctima en cuanto ha comenzado a flaquear en resultados.

El equipo de Vasile mantiene la emisión de los sábados pero ha prescindido de la de los domingo (Jorge Javier Vázquez: "Nunca pensé que Iglesias y Errejón pudieran acabar así").

El espacio, presentado por María Teresa Campos, siempre ha sido una especie de comodín de quita y pon según las necesidades de la cadena (¿Es el fichaje de Chenoa para 'Tu Cara' (A3) la puntilla para Jorge Javier y su 'Deluxe (T5)?).

Pero no solo ha fallado ¡Qué tiempo tan feliz! Los responsables de programación llevan muchos meses estudiando y dando vueltas de tuerca a sus productos más longevos y emblemáticos.

La factoría Sálvame se mantiene pero mostrando síntomas de debilidad. De hecho, Tu cara me suena de Antena 3 no ha dado respiro a Sálvame deluxe, que ya no ofrece noches viernes de gloria a la cadena. El diario se mantiene aunque con datos mucho menos espectaculares.

La lista de programas que no están viviendo sus mejores horas crece. Otro de ellos es el veterano Mujeres, hombres y viceversa, presentado por Emma García.

Este espacio es uno de los más antiguos de Telecinco y siempre ha dado muy buenos datos, pero lleva meses en el dique seco y sus responsables no saben qué hacer para reflotarlo. Han fichado a rostros conocidos para ejercer de tronistas pero estas medidas no surten efecto.

Aunque quizá lo que más le duele al equipo que lidera Paolo Vasile es la caída en picado de la apuesta más segura que ha tenido siempre Telecinco: sus realities.

Gran hermano, en su versión clásica, no ha pasado con nota alta su decimoséptima temporada.

La cadena hizo un movimiento poniendo al frente de las galas a Jorge Javier Vázquez en vez de Mercedes Milá y el programa consiguió las audiencias más bajas de su historia.

Sin embargo, los analistas televisivos no le culpan al presentador, sino que se decantan por un cansancio de la audiencia y también por la falta de interés en este tipo de espacios de la nuevas generaciones de consumidores de productos audiovisuales. En la misma línea se colocan Gran hermano vip y Supervivientes.

Mediaset no ha tomado un cambio brusco de rumbo, pero sí ha visto cómo Antena 3 le ha arrebatado durante dos meses consecutivos el liderazgo de audiencias con una programación más destinada al consumo familiar. La única baza segura que tiene en estos momentos Vasile en Telecinco es Ana Rosa Quintana con unos resultados estables, pero con Susanna Griso acercándose con su Espejo público.