Jorge Javier Vázquez se lleva el palo definitivo con Rafa Mora

Pronto se le ha acabado el hilo de la cometa a Rafa Mora y, por qué no decirlo, a Jorge Javier Vázquez como sumo sacerdote del 'Deluxe' (Telecinco).

Mucho había confiado el presentador y la productora, La Fábrica de la Tele, en que el drama sentimental del extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' (Telecinco) le diera juego al programa de la noche de los viernes, amén luego de ir engordando la trama a lo largo de la semana en el 'Sálvame'.

Pero nada más lejos de la realidad. Lo del tertuliano mileurista tiene todos los visos de ser un petardo mojado, entre otras razones porque su novia (o ya exnovia), Macarena, no está por la labor de prestarse a hacer el paripé en el 'Deluxe' del próximo 24 de febrero de 2017 para que pueda salir a la luz si sus mensajes a Ian fue la única infidelidad a Mora o pudo haber algo más.

Si al final Macarena no se apea del burro, es decir si persiste en no acudir al 'Deluxe' y someterse al siempre peligroso polígrafo de Conchita, lo más seguro es que desde las altas esferas del programa se dé un golpe de timón y se busque a otro personaje con más tirón y no a alguien que no sólo no ha hecho buenos números de audiencia, sino que incluso ha puesto en riesgo el sólido liderazgo de 'Sálvame diario'.