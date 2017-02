Manolo Lama: "El mismo día que los de Mediaset me estaban enterrando en el foso me llamó Roures para resucitarme"

Manolo Lama ha sido el gran protagonista, en el fondo y en las formas, de la rueda de prensa que el canal de Mediapro GOL ha celebrado en la mañana de este jueves 23 de febrero de 2017 para dar a conocer las novedades de la cadena.

Todo en GOL da la sensación que gira en torno a Lama, que tras muchos años vistiendo la camiseta televisiva de 'Deportes Cuatro' y haciendo tándem con Manu Carreño ha empezado 2017 abrazado a Jaume Roures, del que dice que le sacó del foso cuando fue fulminantemente despedido por Vasile.

Y con nueva pareja frente a las cámaras: su ex compañero en la SER Jesús Gallego, uno de los que no acompañó a su nueva aventura en la COPE cuando el equipo de Paco González cambió la Gran Vía por Cibeles.

Jesús Gallego, Gemma Soler, Felipe del Campo, Manolo Lama y Rodrigo Faez

Gallego y Lama presentarán 'El Golazo' a partir de este lunes 27 de febrero de 2017 con una apuesta que se barrunta dilatada, no se sabe si en el tiempo de vida, pero al menos sí en la duración del espacio: dos horas.

De 14:00 a 16:00 ambos llenarán la franja de un canal que busca dar el despegue definitivo tras la línea ascendente de sus primeros meses de vida gracias a algunas retransmisiones futbolísticas como las últimas eliminatorias de la Copa del Rey.

. @lamacope : "En audiencia nos pueden ganar, pero a ilusión estoy seguro que no" #NovedadesGol

A Lama se le pueden criticar muchas cosas, pero es un comunicador nato. Y como tal, ha puesto la salsa necesaria en esta presentación celebrada en el edificio que Mediapro todavía mantiene en Ciudad de la Imagen (Pozuelo de Alarcón) y que hace no tanto albergó las instalaciones de laSexta antes de que la cadena verde pasara a ser parte de Atresmedia.

Lama, sentado entre Gallego y Roures, no ha dudado en recordar los palos que desde la COPE ha dedicado en el pasado al polémico empresario catalán, que como tenedor de los derechos televisivos de la Liga y ser responsable de varias controversias como la de los horarios y el enfrentamiento con las radios a cuenta del canon, era blanco habitual de los dardos del locutor.

Y sin embargo, business is business y Roures vio la oportunidad perfecta cuando Mediaset decidió romper la exitosa pareja de 'Los Manolos' y poner a Lama en la calle. Sin ápice de ironía ni sarcasmo -no es lo suyo- el magnate se limitó a decir que:

Nosotros nos caracterizamos por fichar mejor que la Premier y cuando se nos abren oportunidades vamos a por ellas y no miramos rencillas porque si no no habríamos llegado donde estamos.

Yo en general y por suerte tengo las espaldas muy anchas y me importa poco lo que se dice por ahí.

El desconsuelo del protagonista de la mañana con su anterior empresa es más que patente.

Lama, sobre su despido: "El tiempo dará o quitará razones a quienes tomaron la decisión"

Dice que todo son palabras de agradecimiento para el equipo que le acompañó en su andadura en Mediaset, pero tanto en las entrevistas que ha concedido a los medios de comunicación estos días como en la rueda de prensa a la que hacemos alusión no pasa por alto la oportunidad de soltar sus 'darditos':

Cuando me estaban enterrando en Mediaset ya metiéndome en el foso me sonó el móvil y era este señor [Roures] y era el mismo día que me estaban enterrando.

Él me dio la oportunidad de venir aquí. Ahí me doy cuenta que no estaba muerto, que estaba resucitando.

Los ejecutivos de esa casa tomaron esa decisión [de prescindir de mí] y las decisiones hay que acatarlas y no compartirlas.

El tiempo dará y quitará razones y las audiencias dirán si les fue bien o si les fue mal, yo solo tengo palabras de agradecimiento.