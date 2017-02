¿Quieres saber quiénes son los primeros invitados a la gran final de 'Tu cara me suena 5'?

Parece que fue ayer cuando arrancó la quinta edición de 'Tu cara me suena', pero ya vamos de cabeza a una nueva gran final.

En apenas unas semana, el próximo 3 de marzo de 2017, el plató de Antena 3 se vestirá de gala para despedirse, una vez más, de este exitoso talent show que sigue su viaje ascendente sumando espectadores en cada nueva edición.

Y planean tirar la casa por la ventana. Entre otras cosas, para celebrar que el programa ha mantenido un liderazgo ininterrumpido que ha conseguido desbancar al hasta ahora imbatible 'Sálvame Deluxe'.

Y un éxito de tal calibre debe celebrarse a lo grande: por eso, además de los concursantes, otros rostros conocidos visitarán el plató para que la cita sea inolvidable: Los Chunguitos, el imitador Raúl Pérez y el actor Dani Rovira.

José y Juan Salazar ya fueron participantes del programa en su tercera edición y ganadores de la octava gala de la misma.

Que el ambiente no les sea desconocido y su desparpajo habitual harán que su presencia en la final de 'Tu cara me suena' sea, como siempre, memorable... aunque esta vez sea en calidad de invitados.

Algo parecido a lo que ocurre con Raúl Pérez, que aunque no ha concursado nunca, sí que deleitó al público como invitado con una versión de 'Never can say goodbye' de 'The Communards'. Esta vez repetirá experiencia y pronto sabremos qué sorpresa nos tiene preparada esta vez.

Dani Rovira, por su parte, se convertirá en el invitado especial del programa poniéndose en la piel de Ismael Serrano, que incluso ha aconsejado al actor a través de Twitter para imitarle debidamente.

Y a todo esto, queda la cuestión esencial de la gala, que no es otra que conocer al ganador de la quinta edición del talent show. De momento conocemos el nombre del primer finalista: Blas Cantó, el gran favorito.

Con su impresionante imitación de Anastacia se metió en el bolsillo a jurado y audiencia, que votó desde casa por primera vez y que tendrá la última palabra en la gala en directo del próximo día 3.