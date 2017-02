Samanta Villar cuenta a Buenafuente cómo vivió la polémica enganchona con 'Hero Baby': "Respondí a un tuit y de repente estábamos en todos los periódicos"

Ha sido una de las protagonistas de la última gran polémica mediática de los últimos días.

La periodista Samanta Villar, que esta de tour promocionando su último libro 'Madre hay más que una' se vio envuelta en una guerra con la marca de productos infantiles 'Hero Baby'.

La disputa fue tal que saltó a todas las secciones de televisión de los diarios nacionales y era de lo más leído en los portales televisivos especializados--La marca Hero ataca de manera personal y brutal a Samanta Villar en Twitter--.

Y es que el responsable de redes se tomó tan mal que la reportera les afeara el uso de aceite de palma en sus productos que atacaron por lo personal y de una manera tan potente como inesperada.

Villar fue la invitada de Andreu Buenafuente a su night-show 'Late Motiv' en Movistar+ y el presentador catalán no desperdició la oportunidad de tocar el tema.

Así vivió Samanta lo ocurrido:

A mí me llegó un tuit, yo respondí un tuit, y de repente estábamos en todos los periódicos. Fue así

La periodista y escritora lleva tiempo bajo el foco simplemente por cuestionarse en su libro las bondades de la maternidad en la que muchas mujeres han sido educadas.

Ahora cuenta su experiencia como madre y desvela que la cosa de maravillosa no ha tenido tanto, y le han llovido palos hasta en el carné de identidad--Samanta Villar narra en primera persona la cara y la cruz de su embarazo en '9 meses'--:

Como periodista, llegas a una realidad y el mensaje que te llega es que "esto es lo mejor que te va a pasar en la vida".

No lo niego, en algunos aspectos es lo mejor. Pero te das cuenta que hay otros muchos aspectos en los que puede llegar a ser incluso lo peor que te ha pasado en la vida

Pensaba que cuando fuera madre al menos sacaría una hora al día para mí, pero no.

Durante unos cuantos meses no tienes tiempo para nada que no sean tus hijos. Todo esto me parecía una buena historia para contar en un libro