¿Ultimátum de Paolo Vasile al antaño adorado Jorge Javier y a los cotillas del 'Deluxe'?

La presión llega de arriba y tan fuerte que más de uno teme que el el 'Deluxe', estalle en cualquier momento (Tremendo mazazo para Vasile: Telecinco vuelve a llevarse un chasco con su 'fórmula mágica' ).

Se cuece en los despachos una drástica decisión porque no hay voluntad de dar más oportunidades al que fue el programa estrella de la noche de los viernes (Otro disgusto para Paolo Vasile: 'Cuéntame' (TVE) amplía la ventaja sobre 'GH VIP' (T5)).

Paolo Vasile, el capo de Mediaset está que trina y los directivos de la cadena han llegado al límite (Paolo Vasile:Mediaset España gana 171 millones de euros en 2016, un 2,9% más).

La mala racha que lleva el programa de la noche de los viernes de Jorge Javier Vázquez es demasiado larga ('Sálvame Deluxe': A Vasile también le falla el experimento Rafa Mora confirmando las peores sospechas de Telecinco).

El equipo directivo de Mediaset no quiere dar más oportunidades y están a punto de dar el paso definitivo. Primero se probará suerte a cambiar Sálvame Deluxe de día. Todo apunta a que pasaría a los sábados y si no capta audiencia ese día, la terrible noticia no se haría esperar.

Algunos vaticinan que es el principio del fin, incluso fuentes cercanas al equipo aseguran que ven en peligro sus puestos de trabajo.

Los nervios están a flor de piel, el desgaste del formato está pasando factura. La audiencia se ha cansado y llevan bastante tiempo siendo fieles a Tu cara me suena, de la cadena rival. Ahora se estrena otra modalidad del formato y el miedo a la competencia es incontrolable.

La opción para la noche de los viernes podría ser Levántate All Star, según avanza Ecoteuve. El espacio presentado por Jesús Vázquez, en el que parejas de famosos cantan cada semana, logró aceptables datos en la noche de los sábados la temporada pasada.

La prueba de fuego está a punto de llegar, la entrevista a Alba Carrillo, la modelo y los trapos sucios que contará sobre su exmarido Feliciano López será el plato fuerte del programa para vencer a Manel Fuentes.

Los colaboradores sacarán toda su artillería y montarán el mayor espectáculo para que nadie les arrebate estos años de protagonismo y de ingresos millonarios.