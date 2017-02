Bárbara Rey le escupe un recital de reproches a Chelo García Cortés

Bárbara Rey en 'Sálvame' el 24 de febrero de 2017. Sí, no es ciencia ficción. La vedette, que está frita por largar la traviata sobre su relación con el rey Juan Carlos I, a cambio claro está de un talón lleno de ceros a la derecha, se prestó a hablar con el programa de Telecinco para dejar clara su enemistad con Chelo García Cortés.

A la artista no le ha gustado un pelo que la que fuese su amiga del alma fuese contando una serie de informaciones que se entendían que eran de ámbito reservado.

Por eso, Bárbara Rey reconoce que no le dolieron prendas en hacerle todo tipo de desplantes hace unas fechas a Cortés:

A mí Chelo me ha fallado y no es la primera vez. Desde que supo que mi hermano se estaba muriendo y no fue capaz y de hacer lo más mínimo por hablar conmigo, saber qué pasaba.

La vedette lamentaba haber sido tan generosa con la periodista:

Le he dado desde que la conozco todas las exclusivas del mundo sin cobrar nunca. ¿Quién ha venido a 'Hable con ellas' cobrando? Ella. Y después nunca más me llamó. No olvidemos nunca que la primera traición de Chelo fue el polígrafo que hizo en 'Sálvame Deluxe', una gran traición. Me ha hecho muchísimo daño. Me he quedado con la boca abierta y los ojos fuera de la cara escuchando las barbaridades que estaba diciendo, no es posible que esto sea una amiga.

Rey se muestra contundente a la hora de decir que Chelo ya no es nadie para ella ni para su entorno:

No solamente está muerta para mí, esta muerta para toda mi familia.

Chelo, con cara de seta sorprendida, aseguraba tras escuchar la retahíla de Bárbara Rey: