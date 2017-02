'Tu cara' (22.2%) de A3 vence al 'Deluxe' (17.1%) de T5 que sube con el doping porno de Alba Carrillo

Dice un viejo y muy ordinario refrán español que 'tiran más dos tetas que dos carretas', lo que trasladado al mundillo de la televisión, la prensa o Internet viene a confirmar que nada engancha tantos espectadores, lectores o seguidores como una historia de sexo (Alba Carrillo dice que Feliciano López la tenía a 'pan y agua' en el sexo y la hacía dormir en el suelo).

Confiaban a pies juntillas en eso Paolo Vasile y los capos de Mediaset, cuando empezaron a filtrar lo que iba a soltar por su boquita la rencorosa Alba Carrillo cuando compareciera la noche del 24 de febrero de 2017 en el 'Deluxe' de Jorge Javier.

Y no les salió mal, porque tuvieron un subidón de 4 puntos, que sin embargo no fueron suficientes para imponerse al imatible 'Tu cara me suena'.

La segunda semifinal del concurso de Antena 3 sentaba en el sofá a casi tres millones de espectadores mientras que la 'cachonda' entrevista de Alba Carrillo en Sálvame Deluxe alcanzaba los dos millones.



Consecuencia de la jornada: en el computo general y para disgusto del capo Vasile, Antena 3 gana por un miserable décima a Telecinco (¿Ultimátum de Paolo Vasile al antaño adorado Jorge Javier y a los cotillas del 'Deluxe'?).

CADENAS

Día: Antena 3 (15.5%), Telecinco (15.4%), La 1 (9.1%), Autonómicas (8.9%), laSexta (6.4%), Temáticas de pago (6%), Cuatro (5%), La 2 (2.8%) y Autonómicas privadas (1%).

Mes: Telecinco (13.7%), Antena 3 (13.5%), La 1 (10.1%), Autonómicas (7.7%), Temáticas de pago (7.5%), laSexta (6.6%), Cuatro (6.2%), La 2 (2.6%) y Autonómicas privadas (0.8%).

PRIME TIME/LATE NIGHT

'Tu cara me suena: Calentando motores': 12.2% y 2.117.000

'Tu cara me suena (segunda semifinal en directo)': 22.2% y 2.998.000

'Tu cara me suena mucho más -rep-': 11.6% y 557.000

'Sálvame Deluxe: Express': 10.7% y 1.848.000

'Sálvame Deluxe': 17.1% y 2.029.000

Cine: 'El Tesoro del Amazonas': 7.8% y 1.352.000

Cine 2: 'Outlander': 6.8% y 756.000

'Teleobjetivo': 4.7% y 247.000

'laSexta Columna': 6.6% y 1.113.000

'Equipo de investigación': 5.3% y 933.000

'Equipo de investigación -rep-': 5.6% y 755.000 / 6.3% y 501.000

'First Dates': 6.4% y 1.076.000

'El Blockbuster: Dolor y dinero': 4.3% y 666.000

'Cine Cuatro: El canguro': 3.7% y 270.000

'Gran elección Reina Carnaval Las Palmas de Gran Canaria': 2.7% y 413.000

'Documaster': 2.3% y 146.000

SOBREMESA / TARDE

' Sálvame Limón': 13.3% y 1.571.000

'Pasapalabra': 16.7% y 2.081.000

'Amar es para siempre': 13.9% y 1.553.000

'El secreto de Puente Viejo': 16.9% y 1.711.000

'¡Ahora caigo!': 14.7% y 1.490.000

'¡Boom!': 14.1% y 1.724.000

'Acacias 38': 9.5% y 1.095.000

'Seis hermanas': 6.3% y 650.000

'Centro médico': 7.5% y 750.000 / 9.3% y 913.000

'España directo': 11% y 1.176.000

'Aquí la tierra': 12.5% y 1.596.000

'Zapeando': 7.4% y 867.000

'Más vale tarde': 7.3% y 733.000

'Hawaii 5.0': 3.9% y 460.000 / 4.6% y 509.000

'NCIS: Los Ángeles': 3.7% y 378.000 / 3.9% y 386.000

'Crónica Cuatro': 3.4% y 355.000

'Saber y ganar': 10.3% y 1.245.000

'Grandes documentales': 5.8% y 642.000

'Tips': 0.9% y 111.000

FRANJA MATINAL

'El programa de Ana Rosa': 20.8% y 621.000

'Mujeres y hombres y viceversa': 12.1% y 748.000

'Cámbiame VIP': 13.4% y 1.396.000

'Espejo público: Un café con Susanna': 17% y 486.000

'Espejo público': 13.4% y 437.000

'Espejo público: La última hora': 13.5% y 503.000

'La Ruleta de la Suerte': 17.9% y 1.052.000

'Los Simpson': 8.6% y 798.000 / 11.5% y 1.255.000

'Crímenes imperfectos': 3.4% y 94.000

'Las primeras 48 horas': 3.9% y 114.000

'Al rojo vivo: Previo': 5.7% y 186.000

'Al rojo vivo': 11.8% y 712.000

'Alerta cobra': 4.5% y 123.000 / 6.8% y 200.000

'Las mañanas de Cuatro: La primera hora': 7.4% y 240.000

'Las mañanas de Cuatro': 11% y 654.000