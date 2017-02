Antonia San Juan carga contra Jorge Javier Vázquez y Jordi González por su humor homófobo

Por si pocos frentes abiertos tenía Jorge Javier Vázquez, ahora se le abre otro, el de la actriz Antonia San Juan, entrevistada el 25 de febrero de 2017 en Radio Marca y donde reconoció que no traga en absoluto al presentador de 'Sálvame'. De paso, también le cayó una ración de reproches a Jordi González.

Y todo a cuenta, según detallaba la propia artista, de una broma (si es que se puede tildar así) que le hacían continuamente en Telecinco ambos presentadores cuando ella estaba en nómina de 'La que se avecina':

Me denigraron y humillaron llamándome Antonio.

San Juan tampoco ocultaba su poca afinidad con Jorge Javier Vázquez:

Ni yo soy de su agrado ni tampoco él es del mío, no nos agradamos.

En cambio, del aparentemente borde Risto Mejide, sólo tuvo palabras de aprecio:

Y preguntada por una posible vuelta a los platós para reengancharse a 'La que se avecina' lo tiene más que claro:

Ya finalizó una etapa y volver sería como regresar con un marido del que te has separado. Estoy segura de que segundas partes no son buenas, en principio no tengo pensado volver ni los directores tienen pensado que vuelva.