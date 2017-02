Broncazo de Marhuenda a Inda y Sardá: "A vosotros os gusta la Inquisición"

Alta tensión la vivida en el plató de 'laSexta Noche' del 25 de febrero de 2017 a cuenta de la sentencia del 'caso Nóos' y más en concreto por las medidas cautelares para Iñaki Urdangarin dejándole en libertad provisional y sin fianza.

La bronca entre los partidarios de la decisión judicial y los que la criticaban estaba servida. Por un lado, Francisco Marhuenda, de La Razón, que defendía el fallo de las tres magistradas de Palma y por el otro Eduardo Inda y Xavier Sardá, que se opusieron y además entablaron una agria bronca con el periodista del diario de Planeta.

Marhuenda exponía que:

En este programa hemos oído decir, y está ahí en la maldita hemeroteca, que estas tres juezas eran extraordinarias cuando creiais que iba a ser una sentencia de guillotina, que es lo que os gusta. Porque aquí lo que no os gusta es la Justicia. Lo que os gusta es 'madame la guillotine'. Aquí como gusta la guillotina y como gusta la Inquisición , el apaleamiento, pero no gusta la Justicia.

Inda contraatacó:

Tú dijiste que estas jueces eran del cuarto turno y que no tenían experiencia. Lo has dicho aquí Paco, maldita hemeroteca.

Marhuenda trataba de seguir:

¡Qué cruz! Yo, a diferencia de vosotros, no me dedico a reescribir mi biografía. Vosotoros sí y eso lo hacéis habitualmente. Yo lo que dije está ahí y dije que no me gustaban los jueces del cuarto turno. Las jueces estas, a diferencia de vosotros, se han estudiado la doctrina del Tribunal Supremo se han leído libros de derecho.