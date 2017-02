Antonia San Juan: "Jorge Javier Vázquez y Jordi González me denigraron llamándome Antonio"

Antonia San Juan ha arremetido contra Jorge Javier Vázquez y Jordi González. La actriz se siente "humillada" y "denigrada" por el trato que los presentadores le dieron hace tiempo.

"Me denigraron y me humillaron en Telecinco llamándome Antonio. Ni yo soy de su agrado ni él tampoco es del mio, no nos agradamos", dijo a Jordi Anjauma en el programa Al Loro de Radio Marca.

Mejor opinión tiene San Juan de Risto Mejide:

"Me cae muy bien. Yo sé cómo es él realmente aunque interpreta un papel antipático, como el de Estela Reynolds".

Sobre su marcha de La que se avecina, San Juan explica que "me fui porqué me vi muy repetitiva y no quería convertirme en una funcionaria de tener la seguridad de un sueldo mensual y prefería vivir con menos dinero para no convertirme en la pesada, que se cansaran de mí. Lo dejé cuando tenía que dejarlo".

"En principio no tengo pensado volver, ni los directores pensado que yo vuelva, aunque me llevo bien con ellos".

Ahora que ella no está, es Loles León quien ha venido a ocupar un espacio semejante al que ella llenaba en la serie.

"Es una buena compañera y amiga mía. Loles León no me puede sustituir a mí ni yo a ella, porque no tenemos nada que ver".

Y añade: