Pulgar para arriba en la vuelta de Manolo Lama: las redes sociales aprueban el debut de 'El Golazo'

Una vez que se estrena un programa de televisión que aspira a lograr cierta relevancia en su ámbito, cada vez es más habitual pulsar ese particular termómetro que son las redes sociales para conocer el 'feeling' que el espacio en cuestión logra entre su audiencia.

Este 27 de febrero de 2017 ha tenido comienzo la andadura de 'El Golazo', en lo que ha supuesto el regreso de Manolo Lama a la pequeña pantalla tras su fulminante despido de 'Deportes Cuatro'.

Y aunque ha habido y hay opiniones para todos los gustos, por lo que se desprende es que ha habido una parte importante de la audiencia a la que le ha gustado el desempeño de Lama y Gallego, que conducirán en GOL un espacio deportivo de lunes a viernes con una duración total de dos horas.

Además, han conseguido que la etiqueta #HolaGolazo, que saludaba el inicio de las retransmisiones, se haya colocado como TT (trending topic, o tema del momento) en Twitter.

Jaume Roures avisaba en la rueda de prensa del jueves 23 de febrero de 2017 que el fútbol femenino tendría por fin un hueco importante, y el programa ha cumplido con ello, un aspecto muy valorado por los televidentes.

@InmaRodriguezR Me ha gustado mucho vuestro programa. Muy completo. Noticias, resúmenes, opinión... 🔝 @ElGolazoDeGol #HolaGolazo

Me ha encantado el primer programa #HolaGolazo enhorabuena por el programa @ElGolazoDeGol

Me ha encantado el primer programa!!!! Aquí hay nivel!!!! 🎉FELICIDADES🎉!!!!! #HolaGolazo @ElGolazoDeGol pic.twitter.com/9s9D8BItq5

Por cierto, me ha gustado @ElGolazoDeGol . Es muy completo y me gusta que haya compañeros que debaten. 😉👏 #HolaGolazo @lamacope

Lama y Gallego han estado acompañados por Siro López, David Sánchez y Antonio Ruiz como tertulianos, llevando ellos el peso de la opinión mientras que los presentadores se ocupan de la información.

Las críticas tampoco se han hecho de rogar a pesar de ser el primer día del espacio y tener aún cosas que ajustar.

#HolaGolazo faltan grafismos de los goleadores, que se informe más los presentadores de segunda, más tiempo para equipos de primera, etc.

#HolaGolazo el público no es tonto y me parece lamentable decir que se habla de todo cuando por ejemplo la NBA no ha tenido ni 5 min.