El último 'garrotazo' a Pedro Sánchez: "¡Es como un Pokémon! Evoluciona tanto que ni se sabe cuál es su verdadera personalidad"

Pedro Sánchez continua con su gira por España en busca de apoyos de los militantes del PSOE, pidiéndoles casi como nuevo eslogan que no abandonen "nunca la esperanza y la utopía". Y con él, la ristra de golpes que le llegan desde otros puntos del Partido, de los que fueron siempre críticos con el ex secretario general, como el caso de Martu Garrote que mantiene una guerra abierta con Sánchez. La ex militante socialista Martu Garrote, y un indignado Pedro Sánchez, a pedradas en Twitter.



La expulsada del PSOE después de un expediente disciplinario, y habitual tertuliana de 13TV, se mantiene firme en la crítica que la llevó a tener que salir del partido. Desgarrador momentazo con Martu Garrote llorando por la crisis del PSOE: "Nos desangramos".

Cargada de sarcasmo, Martu carga contra Pedro Sánchez en 'La Marimorena' de este 26 de febrero de 2017:

A mí me gusta mucho esta nueva personalidad de Pedro Sánchez, lo que pasa es que hemos visto tantas en los últimos años que una no sabe cuál es la verdadera. Hemos visto el Pedro Sánchez que creía en la unidad de España y salía con una bandera más grande que un castillo, el Pedro Sánchez que nunca había cantado La Internacional y mucho menos con el puño en alto, a ese al que los militantes de Madrid conocemos bien...