El pacifista 'Kichi' se baja los pantalones ante los saudíes por unas corbetas de Navantia

Si a los periodistas se les suele recordar aquello de que 'la realidad no te estropee un buen titular', a los dirigentes de Podemos se les podría aplicar un recordatorio similar: que los principios no te quiten un puñado de votos.

El alcalde podemita de Cádiz, José María González 'Kichi', se ha definido como "anticapitalista y pacifista" ante Jordi Évole en Salvados, principios que no le impiden oponerse al viaje que el rey Felipe VI para ayudar a la firma del contrato entre Navantia y Arabia Saudí, que él apoya "por el bien de Cádiz". Es decir, porque le da votos.

Gracias Kichi por hacerme ver que decir una cosa y hacer la contraria lo hace tanto la nueva política como la vieja. Gracias #MarcaArabia — Rosso Reus (@rossoreus) 26 de febrero de 2017

"Nos dedicamos en la Bahía de Cádiz a hacer barcos desde la época de los fenicios", afirmó Kichi, mientras Évole le recordaba que "en Arabia Saudí los derechos humanos no son respetados". El podemita, pareja de Teresa Rodríguez, se aporreo el pecho diciendo que estaba "en contra de la violación de los derechos humanos", pese a admitir que a él el contrato de Navantia le sigue pareciendo estupendo.

Kichi: "No creo que nadie que se oponga a contratos como el de Navantia y Arabia Saudí gane las elecciones en

Ya lo dijo Pablo Iglesias: hacer política es cabalgar contradicciones, y el 'Kichi' lo hace con la maestría de un jinete andaluz:

"De lo que hay que hablar es de las causas de estos problemas. Me preocupa mucho el uso que dé Arabia a estas corbetas, porque somos pacifistas y estamos contra la guerra, pero no somos nosotros quienes decidimos los equipamientos de esos barcos ni para qué se utilizan. Yo no trabajo para ellos, yo trabajo para Navantia, Cádiz trabaja para Navantia"

Resumen de las explicaciones de Kichi de @AhoraPodemos sobre su apoyo a la venta de armas a Arabia Saudí#MarcaArabia pic.twitter.com/8tBSzZZyRw — Jesús Arroyo (@GenteQueLucha) 26 de febrero de 2017 "Uno primero tiene que llevar el plato de comida a sus hijos y a su familia, pero el equilibrio de la geopolítica y la paz mundial no puede caer sobre las espaldas de los trabajadores, nosotros no decidimos sobre la guerra ni somos soldados"

"Nosotros tenemos contradicciones porque tenemos conciencia. El PP no tiene contradicciones porque no tiene conciencia, porque tiene la conciencia limpia de no usarla"

"Yo no estoy en contra de que se construyan nuestras corbetas y no estoy en contra de que Felipe VI viaje a Arabia Saudí para traerse las corbetas a la Bahía de Cádiz", añade el mismo caradura que se manifestaba contra la guerra de Irak.

"¿Y mientras qué hacemos, de qué comemos?", preguntó a Jordi Évole justificando sus piruetas morales: "Ahora actúo diferente porque hoy en día soy alcalde de esta ciudad y debo mirar por los vecinos".

"Yo soy de izquierdas, anticapitalista y de Cádiz. ¿Quién me iba a decir que estaba defendiendo estos contratos? He aprendido que a mi discurso anterior le faltaba el que añado ahora, estaba incompleto porque le faltaba la situación real, que no se resuelve en la barra de un bar. Seguramente era más ingenuo"

Tras hacer sus contorsiones políticas, 'Kichi' dejó una frase para enmarcar: