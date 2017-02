¿Quién se llevó el primer duelo entre los colosos de la información deportiva de las sobremesas?

El primer duelo entre los tres gigantes de la información deportiva de las sobremesas se lo llevó 'Deportes Cuatro' con un esperanzador debut para Manolo Lama y Jesús Gallego en GOL--Manolo Lama se estrena en Gol con un mensaje 'cariñoso' para todos sus rivales--.

Manu Carreño y Nico Abad se llevaron la victoria con 1.995.000 espectadores, lo que supuso un 7,8% de share.

¡COMENZAMOS! ¡Vaya PROGRAMÓN y vaya FIN DE SEMANA! TODAS LAS IMÁGENES en #DeportesCuatro. ¡YA! — Deportes Cuatro (@DeportesCuatro) 27 de febrero de 2017

Les siguen la pista los 'Jugones' de Josep Pedrerol, que en laSexta marcaron un 5,4% de cuota, lo que se traduce en 679.000 espectadores, según datos que publica Vertele--Josep Pedrerol: "No me sentí feliz el día que despidieron a Lama. Me acordé de cuando me echaron a mí de Intereconomía"--.

Finalmente, el debut de Lama y Gallego en 'El Golazo' atrajo una media de 100.000 espectadores, lo que les hizo rozar el 1% de share, según ha informado la cadena en un comunicado--Pulgar para arriba en la vuelta de Manolo Lama: las redes sociales aprueban el debut de 'El Golazo'--.

En liza también están Joseba Larrañaga y Dani Garrido en #Minuto0 de Movistar+, cuyos datos de audiencia de momento se desconocen.