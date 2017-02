'Experimentos Vasile': Telecinco apuesta por Ana Rosa y quita de sus mañanas el mamoneo de 'Myhyv'

Anda Paolo Vasile que trina, dsde que el pasado diciembre de 2016 y por primera vez en 28 meses, Antena 3 superara a Telecinco en audiencia agregada y como el capo de Mediaset no quiere que eso se convierta en permanente, no hay día que no experimente (¿Ultimátum de Paolo Vasile al antaño adorado Jorge Javier y a los cotillas del 'Deluxe'?).

Inicialmente, con escaso criterio, obligó a sus asustados subalternos a subir la apuesta en la 'fórmula telebasura', dopando Sálvame, el Deluxe y Gran hermano con todo tipo de personajes variopintos, incluyendo a las Campos y pasando por Aída Nizar , belén Esteban y todo lo que cuelga. Con escaso éxito (Paolo Vasile vs Silvio Gónzalez: Telecinco y Antena 3 se juegan este martes la hegemonía mensual).

Ahora, tras llegar a la conclusión de que si se apuesta hay que hacerlo por lo mejor, tira de la seimpre fiable Ana Rosa Quintana (Vasile masacra a Jorge Javier Vázquez dejándole sin un programa estrella).

Mujeres y hombres y viceversa lleva meses sufriendo en las mañanas de Telecinco. El popular dating show ha padecido una progresiva caída de audiencia que ha llevado a la cadena a plantearse la mañana sin el programa. O al menos probar alternativas.

Es lo que sucederá este 28 de febrero de 2017. Telecinco probará cuál sería el rendimiento de la franja matinal en caso de que retirasen Myhyv. Para ello, ha estirado El programa de AR y ha ampliado Cámbiame con una edición especial.

El magacín matinal que presenta Quintana irá este martes hasta las 13.30, lo que supone 50 minutos más que la duración habitual, pues suele acabar a las 12.40.

Por su parte, Cámbiame empezará 45 minutos antes, a las 13.30 en vez de las 14.15, para ofrecer una entrega especial a la que han llamado Cámbiame Challenge y que, por primera vez, será en directo.

Seis aspirantes al cambio y un duelo de looks

A diferencia de las ediciones habituales del make over, Cámbiame Challenge arranca con un casting completamente distinto: seis aspirantes, de los que solo tres serán elegidos, y a quienes, por primera vez en la historia del programa, conocerán los espectadores antes que los propios estilistas.

Carlota Corredera ejercerá de maestra de ceremonias en esta edición especial en la que cambiará la función del botón rojo: si antes indicaba que un coach descartaba a un participante, ahora servirá para elegir al candidato al que desea cambiar. El más rápido de los tres en pulsar el botón se quedará con él.

Después de que cada estilista haya escogido al aspirante al que quiere cambiar, Cristina, Pelayo y Natalia se trasladarán junto a sus elegidos a una gran superficie de moda, cerrada exclusivamente para este desafío, donde dispondrán de un tiempo concreto y de un presupuesto de 150 euros para el look completo de su candidato con zapatos, bolso y complementos incluidos.

En esta localización, la presentadora del make over anunciará el inicio de la prueba, en la que los coaches tendrán que desplegar sus mejores armas para conseguir el outfit perfecto: rapidez, ingenio, empatía con el participante, creatividad y capacidad de improvisación.

Un desfile de moda en directo y la decisión final de la audiencia

La última parte del programa se desarrollará en el plató de Cámbiame, remodelado especialmente para esta ocasión. La cinta mecánica se convertirá en una auténtica pasarela, sobre la que desfilarán los candidatos elegidos por los coaches para lucir sus looks.

Tras mostrar sus respectivos estilismos, los tres participantes se subirán a un pódium para que los estilistas y el público del plató, formado íntegramente por 'pelayers', 'ferviuers' y 'cristiadictos', valoren los tres outfits.