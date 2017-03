Ana Rosa e Inda revuelcan a Fernando Berlín, el nuevo 'Niño Caracas', por defender a los chavistas de Ahora Madrid

Nunca se sabe por dónde puede salir la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que la ha liado parda en el Pleno del Ayuntamiento, votando con PP y Ciudadanos a favor de recibir a los familiares del preso político en Venezuela, Leopoldo López, llevando así la contraria a su grupo Ahora Madrid. Ahora Madrid se parte votando contra los presos de Venezuela y se arma la marimorena.



Venezuela salta de nuevo a la palestra salpicando como siempre a los podemitas, incapaces de pedir la liberación de presos políticos a su amado régimen chavista, y el debate ha llegado ipso facto a las televisiones.

En 'El Programa de Ana Rosa' de Telecinco este 1 de marzo de 2017, el periodista Fernando Berlín siempre ligado a posiciones de izquierda y a los de Podemos, terminó revolcado por otros participantes en la tertulia, como Eduardo Inda o la propia presentadora Ana Rosa Quintana. Fernando Berlín se apunta el primero al besamanos del gran líder Pablo Iglesias:

Fernando Berlín: El problema de las votaciones sobre Venezuela es que hay una sensación generalizada de que se está utilizando como un ariete permanente.

Eduardo Inda: ¡Cien presos políticos en Venezuela!

Fernando Berlín: ¿Esto en qué consiste en que yo diga lo que yo quiero decir o en lo que queréis vosotros? Es lógico que se reciba a los familiares de los presos políticos, es lo razonable, pero es verdad que hay una utilización perversa del asunto de Venezuela del PP, Ciudadanos y de gente como Eduardo Inda.

Eduardo Inda: ¡Tu partido favorito quedó ayer retratado en el Ayuntamiento de Madrid, Berlín! Te voy a llamar Fernando Caracas en vez de Fernando Berlín...

Ana Rosa Quintana: La libertad de expresión claro que se respeta, y por eso podremos decir en este tema que Podemos está siendo muy torpe. Porque a mí no me vale eso de que ‘yo defiendo que no hay presos políticos pero en Siria'. ¡Mire usted!

Fernando Berlín: Es absolutamente torpe y tienen un análisis sesgado.

Ana Rosa Quintana: Porque han sido asesores muchos...

Fernando Berlín: Pero si vamos a hablar de Venezuela hablemos en serio.

Ana Rosa Quintana: Pero no se coge a un líder político y se le mete en la cárcel. ¡Y ya está!