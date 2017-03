Inés Ballester destapa el pastizal que cobró Alba Carrillo por su 'Deluxe'

Han coincidido en el mismo plató, pero como dice el clásico, todo por la audiencia. Y si es necesario poner de vuelta y media a una excolaboradora, pues se hace. Máxime también teniendo en cuenta que la susodicha ha dado toda clase de facilidades para ello.

Inés Ballester, presentadora de 'Amigas y conocidas' (TVE), aprovechó para meterle un zasca de los que duelen a Alba Carrillo tras su 'Deluxe' (Telecinco) del 24 de febrero de 2017 en el que puso a su exmarido, Feliciano López, de pervertido y hasta de tener inclinaciones homosexuales.

La periodista de la televisión pública fue al grano desvelando el pastón que la modelo pudo llevarse por darle tremendos raquetazos a la que fuera su pareja:

A mí me dicen que se llevó 60.000 euros. Es mucho dinero.

Mientras, Isabel San Sebastián apuntó que:

Es un disparate de dinero, pero cuando hay un medio que te paga esa pasta es para que rasques en lo más morboso. Me dio pena su hijo, porque cuando tenga uso de razón va a ver a su madre haciendo un ridículo espantoso en televisión. Se va a sentir humillado por su madre.

Paloma Gómez Borrero, que también fue compañera de Carrillo en TVE, vaticinó que la exmujer de Feliciano López se va a arrepentir de la metedura de pata, aunque cree que no ha sido por dinero, o al menos no fue la razón fundamental:

Se ha equivocado y se va a arrepentir de dar esa entrevista. Aunque le hayan pagado dinero, no creo que lo haya hecho por eso, porque entonces sería terrible. Creo que lo hace por rencor y por una necesidad de desahogarse. Me quedé muerta. Cuando superas los límites, no tienes límites.