'Sálvame': Paz Padilla se calienta con Terelu y le suelta cuatro frescas en plató

Estamos asistiendo, como cuenta 'EsDiario' este 1 de marzo de 2017, al afloramiento de los sentimientos de Rafa Mora tras la infidelidad de su novia Macarena y a la reaparición de Alba Carrillo tras su ruptura con Feliciano López (Alba Carrillo dice que Feliciano López la tenía a 'pan y agua' en el sexo y la hacía dormir en el suelo).

La despechada Carrillo tras su desaparición de las redes sociales, regresaba con más fuerza que nunca soltando toda su artillería pesada ante Feliciano.

Tras su verdad que vieron dos millones de personas y que trascendió a otras tantas desde este pasado viernes, los comentarios a favor y en contra no se han hecho esperar (Alba Carrillo: "Feliciano López me propuso hacer tríos sexuales y que me operara las tetas").

Si bien es cierto, que Alba quizá podía haberse guardado algunas declaraciones sobre su opinión sobre los gustos y preferencias que tendría el tenista, otras hicieron que muchos se congraciaran con la modelo.

En este punto de la situación y siendo meros observadores, se ve a una modelo, muy dolida por el entorno marital que ha vivido junto al hombre con el tantas muestras de amor compartió en Twitter, Instagram y los 151.000 seguidores que tiene él y 211.100 que tiene ella.

Alba sigue sin recuperarse y sin saber por qué acabó su amor, y por qué Feliciano -aparentemente cambió tanto- y no la deseaba como esposa. Esas cosas del amor que muchos han vivido y cuando finalmente hay un rol de persona amada y persona amante.

La misma Terelu Campos daba un paso al frente en el programa Sálvame, y ante las críticas de sus compañeros a Carrillo, explicaba serenamente su punto de vista.La hija de María Teresa comentaba que "mucho de lo que ha contado me lo he creído porque cuando uno las ha vivido..." e incluso se ponía en el lugar de la que ha sido ex de Fonsi Nieto también.

"Esa situación de no sentir y no saber qué pasa -puesto que me ha pasado- es angustiosa y es revivir lo que me ha pasado" explicaba Terelu.

Y añadía además: "Te toca la autoestima..." y seguía reflexionando en lo que piensas en ese momento en el que tu pareja no siente nada por ti y se desenamora:

"Me estoy perdiendo. ¿Qué está pasando?".

Terelu también tendía una mano a Alba con este comentario: "Cuando una persona se enamora la cosas no se van de un día para otro... No sabes si estás mejor dormido o despierto".

Eso sí, cada uno lo trata como estima oportuno y Terelu comentó que ella no lo había hecho público.

Pero no fue el único apoyo que encontró, porque Paz Padilla, la más crítica con ella y asimismo ella lo reiteró varias veces, empatizó con ella tras enterarse de buena mano por una persona el trauma que ha pasado Alba Carrillo al lado de Feliciano y que todavía no ha contado la modelo.

Paz Padilla estaba más que escandalizada con lo que ha soportado la joven y para que todos le pudieran entender empezó a comentar que "Alba no quería nada y y alguien de su entorno le dijo '¡Ah sí!'", a lo que todos los de su programa se echaron contra ella y siguió para hacerse entender.

Tanto fue el calentón que hasta se quitó la chaqueta para defender con vehemencia a la Alba que tanto criticó y hasta habló de su divorcio:

"Tú es que no te has separado. Cuando tú te separas, estás tan mal que... Tú no quieres nada y quieres que todo termine, pero entonces tienes gente a tu alrededor... Te llega tu abogado, te sienta y te dice: ¡Ah no!".

La polémica sigue en activo y unos se posicionan al lado de Feliciano del que están saliendo todas sus miserias y otros se posicionan a favor de Carrillo aunque haya cosas que quizá podía haber obviado a pesar del dolor de su corazón.