A Wyoming y Thais Villas les sale el tiro por la culata al querer echar mierda sobre los herederos de Franco

Al Gran Wyoming y a Thais Villas le salió el tiro por la culata en la noche de este 28 de febrero de 2017 en 'El Intermedio'.

La reportera del programa de laSexta llamó a la propietaria del bar Lilo, situado enfrente del pazo de Meirás, para que enmierdara sobre la familia Franco por impedir a los vecinos de Sada (La Coruña) visitar el inmueble con regularidad, según sentencia del Supremo, pero lo que se encontró fue a una mujer "encantada" con los componentes de la familia.

El programa que presenta el show-man de la izquierda cargó toda la munición contra la familia Franco.

En un día en el que la ley les había dado un nuevo revés al rechazar el Supremo sacar a Franco del Valle de los Caídos tras un recurso del juez Baltasar Garzón, Wyoming se centró en la polémica del pazo de Meirás para intentar rascar algo en contra de los herederos del dictador, pero se llevó un chasco morrocotudo--El Tribunal Supremo no sentencia a favor de sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos--.

Villas se encontró con que la propietaria del bar Lilo solo tiene buenas palabras para los componentes de la familia Franco y alabó su buena educación y su cercanía, dejándola a ella y a su jefe con cara de póker.

Thais Villas: Le llamo porque estamos haciendo un reportaje sobre el pazo de Meirás. ¿Alguna vez ha podido visitarlo por dentro?

Propietaria bar Lilo: Sí sí, lo he visitado. Desde que hay lo de las visitas, si no no se podía entrar, eso era privado.

Thais Villas: ¿y le pareció bonito?