Lydia Lozano se pone como el bicho del pantano con María Patiño

Si algo le funciona a los de 'Sálvame' son las broncas de patio de colegio entre sus tertulianos.

El cortijo de las tardes de Telecinco vivió el 1 de marzo de 2017 una brutal enganchada entre Lydia Lozano y María Patiño a cuenta de una información sobre Kiko Rivera.

Todo discurría con aparente normalidad en el programa de Jorge Javier Vázquez cuando estalló la bomba con acusaciones mutuas entre ambas colaboradoras y con un presentador que trataba de apaciguar especialmente a Lozano.

Todo venía a cuento de una noticia recibida tanto por Lozano como el propio Jorge Javier Vázquez sobre el hijo de Isabel Pantoja, Kiko Rivera, pero que era diferente a otra que manejaba Patiño.

-VEA AQUÍ EL VÍDEO-

Pero ésta, lejos de calmarse, saltó a la yugular de Patiño:

Patiño no se quedaba callada:

Es que no hay ningún problema. Nos dedicamos a informaciones contradictorias y yo cuando me equivoco, como tengo boca, lo comento y os pido disculpas. Pero esto me mata.