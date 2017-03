Rojo se merienda a una diputada del PP canario por su tibieza con la gala drag

Colea el escándalo de la gala drag de Las Palmas de Gran Canaria, celebrada el 27 de febrero de 2017, en la que se dio como vencedor a un participante que hizo befa, mofa y burla de la religión católica, comenzando con la propia Virgen María.

'El Cascabel' (13TV) del 1 de marzo de 2017 abordó la polémica de lo sucedido en el acto principal de las carnestolendas de la capital grancanaria y la que se acabó llevando una buena ración de palos fue la diputada regional y presidenta del PP en la isla, Australia Navarro, por mostrarse tibia con lo sucedido con la actuación del irreverente y hereje Shetlas.

La política del Partido Popular, en conexión telefónica, exponía ante las críticas recibidas por las felicitaciones que su propia formación se lanzó a escribir en las redes sociales sin saber cómo había sido la actuación del transformista que:

Añadía que:

Dicho esto, está claro que el Carnaval es una fiesta en la que la transgresión y la provocación es constante. Ahora bien, quien practica la provocación debe ser consciente del alcance y en este caso miles de personas nos hemos sentido ofendidas, entre ellas yo, como vecina de Las Palmas de Gran Canaria y como católica. Por tanto, consideramos que es una provocación innecesaria y evitable. A mí particularmente no me gustó. Me pareció deleznable y grotesco.