La bronca entre Pedrerol y Cubero acaba con ésta dando el portazo

La tremenda bronca vivida en 'El Chiringuito' (Mega) el 27 de febrero de 2017 entre Josep Pedrerol y Cristina Cubero tiene ya una consecuencia, el abandono de la tertuliana del programa -'El Chiringuito': Josep Pedrerol y Cristina Cubero se 'tiran de los pelos' en una pelea en vivo y en directo-.

La propia periodista escribió este 3 de marzo de 2017 un breve texto en el que cuenta que se marcha del espacio deportivo de las madrugadas de Mega:

Imposible responder a todos los mensajes que he recibido estos días y como muchos me preguntan a través de mensajes directos o de las redes sociales, simplemente comunicaros que no volveré como tertuliana al programa ‘El Chiringuito' nunca más, es una etapa cerrada.

Añade que:

He trabajado junto a profesionales de la talla del Lobo Carrasco, Petón, Álvaro Benito, Guti, D´Alessandro, Loco Gatti, Irene Junquera.... y tantos otros grandes periodistas y grandes personas como Quim Domènech o Tomás Roncero, y sobretodo un equipo de profesionales detrás de la cámara únicos y muy queridos.

Y remata con un mensaje a Pedrerol:

Desde este diario con vocación de informar desde hace 111 años, suerte también a Josep Pedrerol.

EL ORIGEN DE LA PELEA

Todo comenzó cuando Cubero, entre otros, dijo que en el último partido del Real Madrid hubo un escándalo arbitral que perjudicó al Villarreal, que de ir ganando 2-0 acabó cayendo por 2-3.

"Yo no lo veo", opinó Pedrerol.

"Yo sí lo veo, tú no lo ves pero yo sí. Lo que tú quieras manipular, no lo veo yo", elevó el tono Cubero.

"Cuidadín, manipular, tu periódico", respondió Pedrerol.

"Mi periódico informa en todas las páginas", continuó ella.

"Es muy fácil hablar de manipular y yo soy tan generoso que dejo que sigas aquí a pesar de que nos acuses de manipular. Permito que digas que manipulamos, que es lo más feo. Buscas el aplauso fácil. El show que quieres montar me aburre".

El enfado de Cubero fue en aumento y no se tomó nada bien las palabras del presentador, que las usó para justificar su marcha.

"Si te aburro, me voy, me voy. Y ya está. Yo vengo aquí porque quiero, me voy", dijo antes de abandonar el plató.