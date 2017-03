Javier Cárdenas: "Me atacan como fieras todos esos progres, porque les ganó todos los días"

TVE acaba de renovar el programa de Javier Cárdenas en La 1. El presentador ha sacado pecho en el espacio que presenta en Europa FM "porque hacemos una audiencia espectacular".

Además, ha arremetido contra Gestmusic, la productora con la que comenzó trabajando en Hora Punta pero que ahora está fuera del proyecto.

"Hemos mejorado mucho desde que empezamos y cada día estamos prácticamente con audiencias superiores a la competencia. Ganamos a programas tan potentes El Intermedio, GH VIP como hicimos el lunes, o First Dates".

El presentador se ha quejado de las críticas que recibe y asegura que "no pasaba nada hasta que cada día ganamos a programas de la competencia".

Sin embargo, Cárdenas no acierta en sus declaraciones al obviar en primer lugar a sus compañeros de El Hormiguero (Europa FM pertenece a Atresmedia), y al dar por sentado que su audiencia es superior todos los días a la de resto de programas, algo que no siempre sucede.

Cárdenas carga contra Gestmusic

Cárdenas seguirá al frente de su programa "hasta junio"y lo producirá a través de su productora Joue Consultants.

En los inicios, el programa estaba producido por Gestmusic, pero la productora catalana quedó fuera del proyecto hace semanas. El presentador ha cargado contra la compañía. "Yo decido no trabajar con la productora con la que estaba. Entiendo que no me dan a nivel técnico lo que esperaba, una grúa, una steadycam..."

Cárdenas va más allá: "¿Había calefacción en plató? Dime la verdad", pregunta a sus colaboradores, que le dan la razón. "No querían pagar la calefacción de plató, que son 1500 euros. Las 60 personas que trabajaban en el programa iban con bufanda y era como trabajar en la época de las cavernas".