Naranjo manda a pique a Llarandi: "Del tema de los estibadores, no tienes ni idea"

El conflicto de los estibadores portuarios, ahora que comienza a partir del 6 de marzo de 2017 nueve jornadas de huelga, preocupa a muchos sectores económicos de España puesto que pueden verses desprovistos de materias primas y mercancías esenciales para sus negocios.

'El Cascabel' (13TV) del 2 de marzo de 2017 abordó este espinoso asunto donde el PSOE insiste en ponerse del lado de los estibadores por mucho que desde la Unión Europea se mandate que hay que liberalizar el sector.

Eva Llarandi, representante del PSOE, se las tuvo tiesas con Antonio Naranjo, quien trataba de aclararle el asunto, ya que los paros encubiertos de las últimas semanas ya han costado unas pérdidas evaluadas en 100 millones de euros.

Naranjo expuso que:

Llarandi saltaba como un resorte:

El periodista trataba de explicárselo:

Te lo explico. Primero, porque no se puede contradecir lo que dice el tratado. No es un capricho del Gobierno de España, es una obligación y es de país bananero oponerse a lo que dice Europa. No lo ha hecho ningún país serio de la Unión Europea. Segundo, por razones que no tienen que ver con los trabajadores. Ya está bien de considerar el tema de la estiba como un conflicto laboral.