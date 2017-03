Victoria Álvarez hunde a Jordi Pujol "por delincuente confeso" y apunta a Artur Más por "saberlo todo"

Victoria Álvarez, azote de la familia Pujol por ser expareja sentimental de Jordi Pujol Ferrusola, fue entrevistada por Susanna Griso en Espejo Público de Antena3 este 3 de marzo de 2017:

El fiscal no está por la labor de pactar; la reducción de penas no va a ir por ahí.

Quiero confiar en la fiscalía para que ponga a la gente en su sitio porque nos han sacado el dinero y nos lo siguen sacando.

No solo es Andorra, hay 15 paraísos fiscales más, no hay paraíso fiscal en los que esta gente no haya metido dinero.

Esta gente ha manejado muchísimo dinero en efectivo. Esa cantidad es salvaje.

Se ha repartido mucho dinero entre distintos paraísos fiscales. La trama ha sido complicada e implica a mucha gente.