El 'Deluxe' estira el drama de Alba Carrillo entre brujerías y sospechas gays

El último 'Sálvame Deluxe' de la noche de los viernes en Telecinco (el próximo será el 11 de marzo de 2017, sábado) trajo el 3 de marzo de 2017 la entrevista con la madre de Alba Carrillo quien, evidente, no dio puntada sin hilo y dejó entrever que Feliciano López tenía inclinaciones homosexuales.

Lucía Pariente se puso delante de Jorge Javier Vázquez para una entrevista que, evidentemente, no iba a ser una clase de yoga o de pilates.

La mamá de Carrillo comenzó fuerte asegurando que:

Por supuesto, tiró con bala contra los padres del tenista, y muy en especial contra la madre:

Pariente, ya metida en harina, no tuvo reparos en insinuar que a Feliciano López le ponían los hombres y explicó que todo vino a partir de una despedida de soltero que tuvo el tenista nada más venir de la boda con Alba Carrillo:

El fin de semana siguiente después del viaje de bodas teníamos un cumpleaños con una sobrina y él una despedida de soltero y me llama mi hija diciéndome que Feli le ha dicho que coja sus cosas y se marche porque su casa no es la pensión Lolita.

Y dejaba caer la cuestión más espinosa:

E incluso le metió al padre de Feliciano López por unas supuestas afirmaciones contra los gays:

Al mismo tiempo tampoco desmentía a su hija cuando hablaba de las prácticas sexuales de Feliciano López:

Yo no me escandalizo porque haga tríos o no. Pero cuando alguien te proponen cosas que no eres capaz de hacer, te lo está haciendo por maldad o falta de respeto. No se hacen proposiciones que sabes que no quieren.