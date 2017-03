El 'Sálvame Deluxe' de Jorge Javier se despide de los viernes de Telecinco tildando de gay a todo bicho viviente

Paliza a Paolo Vasile: 'Tu cara' arrasa en Antena 3 en una final con nuevo récord histórico (28.8% y 4 millones) y eso que Jorge Javir Vázquez iba este 3 de marzo de 2017 'dopado' con doble ración de Alba Carrillo y decidido a llamar gay a quien se cruzara por el plató. Pero ni esas.

Sigue el tremendo culebrón que de vez en cuando salpica a los medios de comunicación desde que se produjera la boda y fugaz divorcio del tenista, Feliciano López y de la presentadora y modelo, Alba Carrillo (El 'Deluxe' estira el drama entre brujerías y sospechas gays).

Tras meses de tiras y afloja en los medios de comunicación entre ambos -es verdad que siempre ha sido bastante más habladora Carrillo que un Feliciano que ha preferido siempre estar al margen- ahora irrumpe a escena una tercera persona, nada más y nada menos que a Lucía Pariente, la madre de Alba y exsuegra del deportista.

Como era de esperar, su paso por el Deluxe de Jorge Javier Vázquez se iba a convertir en todo un vapuleo para Feliciano con unas declaraciones más que controvertidas y que echan por tierra su imagen, rompía el hielo con semejante información:

Pero Telecinco quería algo más y daba rienda suelta a las críticas también a los padres y familia del tenista, más concretamente centradas en su madre:

Como no podía ser de otra manera, las alusiones a la presunta homosexualidad de Feliciano López salieron a la luz con una primera insinuación de quien ha sido su suegra

Lanzada la acusación, Lucía Pariente aprovechaba para arremeter contra el padre del deportista y unas supuestas manifestaciones suyas homófobas "decía que en su familia no había antecedentes gays porque esta gente son enfermos genéticos".

E incidiendo en lo relevado por su hija la semana anterior, daba credibilidad a ello explicando:

"no no me escandalizo porque haga tríos o no. Pero cuando alguien te proponen cosas que no eres capaz de hacer, te lo está haciendo por maldad o falta de respeto. No se hacen proposiciones que sabes que no quieren".