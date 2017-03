Rafa Mora explota sin pudor los tremendos cuernos que le pone la infiel Macarena

Todo por la audiencia y, se supone, para seguir en el candelero y lograr ser tenido más en cuenta en los programas de Telecinco donde realmente se corta el bacalao en el terreno económico, es decir 'Sálvame' y 'Sálvame Deluxe'.

Rafa Mora tiene claro que el camino del éxito es tortuoso y que hay que sudar la camiseta para llegar a la cúspide. Para ello, qué mejor que tener un drama que vender y que explotar sin pudor alguno.

El extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' (Telecinco), reciclado ahora como asesor del amor, no olvida que hace dos semanas vivió en el tramo de pocas horas, el 17 de febrero de 2017 la petición de mano a su pareja Macarena, y luego, en el 'Deluxe', se enteraba de que la que iba a ser su futura mujer prefería a un tal Ian.

Rafa Mora pasaba el 3 de marzo de 2017 por el espacio de Emma García, 'Mujeres y Hombres y Viceversa' para ahondar en su particular calvario sentimental y, salvo llorar, se pudo ver al extronista en su faceta más devastada, salvo que también tenga dotes propias de un actor de Hollywood y se quedase con toda la audiencia:

Estoy pasándolo realmente mal. Pensaba que Macarena era la mujer de mi vida y no he llegado a pillarla en una deslealtad carnal, pero encontré unas pruebas que me dejaron claro que hubo un tonteo.